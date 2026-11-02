فرماندار قرچک، با تأکید بر امنیت غذایی و سلامت شهروندان، خواستار تقویت بازرسی‌های صنفی، شناسنامه‌دار شدن واحدهای نانوایی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه کسب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کارگروه تنظیم بازار، قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی از بازار و کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شهرستان قرچک با محوریت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، نظارت بر واحد‌های صنفی و بررسی وضعیت نانوایی‌ها برگزار شد.

این جلسه به صورت همزمان به ریاست علی محمد اسلامی فرماندار و با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، بخشدار مرکزی و سایر مسئولان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر اینکه امنیت و سلامت مردم از اولویت‌های اساسی مدیریت شهرستان است، خواستار استمرار و تقویت بازدید‌های نظارتی از واحد‌های صنفی با هدف بررسی کیفیت کالاها، رعایت ضوابط بهداشتی و کنترل قیمت‌ها شد.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان قرچک بر نظارت ویژه بر واحد‌های عرضه گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها در سطح شهر و روستا‌ها و همچنین تأمین به موقع کالا‌های اساسی، شناسنامه‌دار شدن واحد‌های نانوایی و تسریع در تجهیز نانوایی‌های باقی‌مانده به سوخت جایگزین تأکید کرد.

علی محمد اسلامی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت واحد‌های صنفی، اعلام مهلت تا پایان آذرماه به کسبه برای دریافت پروانه کسب را مورد تأکید قرار داد و خواستار پیگیری قانونی وضعیت واحد‌هایی شد که پس از پایان مهلت تعیین‌شده فاقد پروانه فعالیت باشند.

در ادامه نیز راهکار‌های ساماندهی وضعیت مالکیت واحد‌های نانوایی و مسائل مرتبط با حوزه آرد و نان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، اداره تعزیرات حکومتی گزارشی از اقدامات قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی از بازار ارائه کرد و اداره جهاد کشاورزی نیز آخرین وضعیت تأمین و توزیع اقلام تنظیم بازاری را تشریح کرد و همچنین دستگاه‌های مسئول گزارشی از روند کنترل و نظارت بر بازار و واحد‌های خبازی ارائه دادند.