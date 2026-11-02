مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از آغاز عملیات اجرایی ۵۲ طرح حیاتی و ضروری برای تقویت و توسعه شبکه برق استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛علی اسدی، روز دوشنبه در هشتمین جلسه پیگیری طرح های حیاتی عبور از اوج مصرف تابستان ۱۴۰۶ در اهواز، با اشاره به توجه وزارت نیرو و شرکت توانیر به توسعه شبکه برق استان گفت: طی سه سال گذشته، در هر سال ۲۰ درصد از طرح‌های حیاتی وزارت نیرو در خوزستان اجرا شده و شبکه انتقال و فوق‌توزیع برق استان به یکی از شبکه‌های شاخص کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت و اولویت متفاوت طرح ها افزود: با توجه به برنامه زمان‌بندی، لازم است از همه ظرفیت‌های موجود برای تسریع در اجرای این طرح‌ها استفاده شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت تأمین منابع مالی پروژه‌ها از مسیرهای متنوع و قانونی تأکید کرد و خواستار همکاری پیمانکاران و مشاوران برای جلوگیری از تأخیر در روند تأمین اعتبار شد.

اسدی در ادامه، پیگیری هماهنگ طرح ها و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را برای رفع موانع اجرای طرح‌ها و مشکلات مربوط به معارضان ضروری دانست.