شهردار منطقه۲ گفت: هم زمان با اجرای طرح بازآفرینی «حیات تهران» در محله اسلام‌آباد (شهرک نیایش)، باهدف تقویت زیرساخت‌های ورزشی و رفاهی، بسته توسعه‌ای شامل احداث زمین‌های ورزشی مدرن و مراکز خدماتی - رفاهی، باتکیه‌بر مدل‌های نوین مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صالحی، در تشریح آخرین اقدامات مدیریت شهری برای تحول در محله اسلام‌آباد، گفت: اولویت ما در دوره جدید مدیریت شهری، شناسایی نقاط کم‌برخوردار و تزریق سرانه‌هایی است که نه‌تنها نیازهای فوری شهروندان را پوشش می‌دهد، بلکه به‌عنوان محرک توسعه محلی عمل می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات زیرساخت‌های جدید ورزشی افزود: در راستای تقویت نشاط اجتماعی و دسترسی جوانان به ورزش‌های نوین، احداث مجموعهٔ تخصصی زمین‌های “پدل” و “بولدر لند” در شهرک نیایش (اسلام‌آباد) به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی این طرح بازآفرینی اجرا و به بهره‌برداری رسید. هدف ما این است که با ایجاد زیرساخت‌هایی مطابق با استانداردها و نیاز روز جوانان، نابرابری در دسترسی به فضاهای ورزشی در محلات هدف را به حداقل برسانیم.

صالحی در ادامه به‌ضرورت تکمیل زنجیره خدمات رفاهی اشاره کرد و گفت: در کنار طرحهای ورزشی، بهبود وضع معیشتی و رفاهی ساکنان اسلام‌آباد با ایجاد مراکز خدماتی کلیدی دنبال می‌شود.