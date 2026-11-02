مسابقات میدان یار با هدف ایجاد آمادگی و انسجام نیرو‌های داوطلب و بسیجی برای دفاع از کیان انقلاب در شهرستان آباده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آباده گفت: مسابقات میدان یار با حضور ۱۸۰ تیم در پنج بخش نظامی، امداد و نجات، فرهنگی و ورزشی در این شهرستان برپا شد.

سیداحمد حسینی با بیان اینکه تیم‌های برگزیده به مسابقات استانی راه می‌یابند، افزود: این برنامه با هدف ایجاد آمادگی، حفظ و انسجام نیرو‌های داوطلب و بسیجی برای دفاع از نظام و انقلاب برگزار شد.

مسئول برگزاری مسابقات میدان یار در شهرستان آباده هم گفت: برادران در بخش‌های سرعت و قدرت، باز و بسته کردن سلاح، پرتاب دارت و تیراندازی با سلاح کلاشینکف با هم به رقابت پرداختند.

غلامی بیان کرد: خواهران هم در بخش‌های امداد و نجات، باز و بسته کردن سلاح، فرهنگی و تولید محتوای رسانه‌ای با هم رقابت کردند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.