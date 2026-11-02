عزیزی ادامه داد: این سامانه ابتدا در قالب شبکه «شاهین» و با همکاری مجموعه توانیر به‌صورت آزمایشی اجرا شد تا مشکلات احتمالی آن شناسایی و زیرساخت لازم برای اجرای گسترده فراهم شود.

عزیزی ادامه داد: این سامانه ابتدا در قالب شبکه «شاهین» و با همکاری مجموعه توانیر به‌صورت آزمایشی اجرا شد تا مشکلات احتمالی آن شناسایی و زیرساخت لازم برای اجرای گسترده فراهم شود.

وی با بیان اینکه براساس آمار سازمان اداری و استخدامی حدود ۵ هزار نیروی روابط عمومی در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت می‌کنند،افزود: طراحی سامانه شبکه روابط عمومی کشور با عنوان «راستا» در دو سال گذشته دنبال شده و این طرح پس از طی مراحل آزمایشی در آستانه اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه براساس آمار سازمان اداری و استخدامی حدود ۵ هزار نیروی روابط عمومی در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت می‌کنند،افزود: طراحی سامانه شبکه روابط عمومی کشور با عنوان «راستا» در دو سال گذشته دنبال شده و این طرح پس از طی مراحل آزمایشی در آستانه اجرا قرار دارد.

مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به طراحی شبکه «راستا» برای ساماندهی روابط عمومی‌های کشور اظهار کرد: یکی از اهداف اولیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، ایجاد نظامی شبکه‌ای و منسجم میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی بوده است.

مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به طراحی شبکه «راستا» برای ساماندهی روابط عمومی‌های کشور اظهار کرد: یکی از اهداف اولیه شورای اطلاع‌رسانی دولت، ایجاد نظامی شبکه‌ای و منسجم میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی بوده است.

مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه میدان اصلی تقابل در جنگ‌های اخیر بیش از گذشته به عرصه افکار عمومی و ذهن مردم منتقل شده است، گفت: این شرایط اهمیت نقش روابط عمومی‌ها و نظام اطلاع‌رسانی کشور را دوچندان می‌کند.

مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه میدان اصلی تقابل در جنگ‌های اخیر بیش از گذشته به عرصه افکار عمومی و ذهن مردم منتقل شده است، گفت: این شرایط اهمیت نقش روابط عمومی‌ها و نظام اطلاع‌رسانی کشور را دوچندان می‌کند.

وی یکی از قابلیت‌های مهم راستا را ایجاد داشبورد مدیریتی برای روابط عمومی‌ها دانست و گفت: پیش از این اطلاعات عملکرد روابط عمومی‌ها عمدتاً از طریق فایل‌های اکسل و مکاتبات جداگانه جمع‌آوری می‌شد، اما در سامانه جدید اطلاعات مربوط به جایگاه سازمانی، پایگاه‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی و عملکرد رسانه‌ای دستگاه‌ها به‌صورت متمرکز ثبت و رصد می‌شود.

مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تشریح قابلیت‌های نظارتی شبکه راستا بیان کرد: این سامانه با استفاده از بانک اطلاعاتی و ابزارهای هوشمند، محتوای منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله ایتا، بله، تلگرام و اینستاگرام را رصد می‌کند و در صورت افزایش محتوای منفی درباره یک موضوع، هشدار می‌دهد.

عزیزی ادامه داد: در صورت انجام نشدن اقدام مؤثر طی ۲۴ ساعت و افزایش اخبار منفی، هشدار سامانه به سطوح بالاتر منتقل می‌شود و موضوع در سطح استان و سپس شورای اطلاع‌رسانی دولت قابل پیگیری خواهد بود.