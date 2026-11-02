راه اندازی شبکه راستا برای شناسایی اخبار جعلی
مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاعرسانی دولت گفت: یکی از دغدغههای مهم ما شناسایی و مقابله با اخبار جعلی است و شبکه راستا میتواند در این زمینه اطلاعات و دادههای دقیقی در اختیار مدیران و مسئولان اطلاعرسانی قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علامه عزیزی امروز صبح در جلسه شورای اطلاعرسانی لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با تأکید بر تقویت هماهنگی رسانهای در استانها با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق عملیات روانی، اظهار کرد: این اتاق باید محل هماهنگی، رصد موضوعات و تولید محتوا باشد و با مشارکت اعضای شورای اطلاعرسانی و هیئترئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیها فعالیت کند.
مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه میدان اصلی تقابل در جنگهای اخیر بیش از گذشته به عرصه افکار عمومی و ذهن مردم منتقل شده است، گفت: این شرایط اهمیت نقش روابط عمومیها و نظام اطلاعرسانی کشور را دوچندان میکند.
علامه عزیزی بیان کرد: موضوع ساماندهی وضعیت نیروهای روابط عمومی و مسائل مرتبط با سازمان اداری و استخدامی در جلسات مختلف در حال پیگیری است.
مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به طراحی شبکه «راستا» برای ساماندهی روابط عمومیهای کشور اظهار کرد: یکی از اهداف اولیه شورای اطلاعرسانی دولت، ایجاد نظامی شبکهای و منسجم میان روابط عمومی دستگاههای اجرایی بوده است.
وی با بیان اینکه براساس آمار سازمان اداری و استخدامی حدود ۵ هزار نیروی روابط عمومی در دستگاههای اجرایی کشور فعالیت میکنند،افزود: طراحی سامانه شبکه روابط عمومی کشور با عنوان «راستا» در دو سال گذشته دنبال شده و این طرح پس از طی مراحل آزمایشی در آستانه اجرا قرار دارد.
عزیزی ادامه داد: این سامانه ابتدا در قالب شبکه «شاهین» و با همکاری مجموعه توانیر بهصورت آزمایشی اجرا شد تا مشکلات احتمالی آن شناسایی و زیرساخت لازم برای اجرای گسترده فراهم شود.
وی یکی از قابلیتهای مهم راستا را ایجاد داشبورد مدیریتی برای روابط عمومیها دانست و گفت: پیش از این اطلاعات عملکرد روابط عمومیها عمدتاً از طریق فایلهای اکسل و مکاتبات جداگانه جمعآوری میشد، اما در سامانه جدید اطلاعات مربوط به جایگاه سازمانی، پایگاههای خبری، شبکههای اجتماعی و عملکرد رسانهای دستگاهها بهصورت متمرکز ثبت و رصد میشود.
مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تشریح قابلیتهای نظارتی شبکه راستا بیان کرد: این سامانه با استفاده از بانک اطلاعاتی و ابزارهای هوشمند، محتوای منتشرشده در رسانهها و شبکههای اجتماعی از جمله ایتا، بله، تلگرام و اینستاگرام را رصد میکند و در صورت افزایش محتوای منفی درباره یک موضوع، هشدار میدهد.
عزیزی ادامه داد: در صورت انجام نشدن اقدام مؤثر طی ۲۴ ساعت و افزایش اخبار منفی، هشدار سامانه به سطوح بالاتر منتقل میشود و موضوع در سطح استان و سپس شورای اطلاعرسانی دولت قابل پیگیری خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت مقابله با اخبار جعلی گفت: یکی از دغدغههای مهم ما شناسایی و مقابله با اخبار جعلی است و شبکه راستا میتواند اطلاعات و دادههای دقیقی در اختیار مدیران و مسئولان اطلاعرسانی قرار دهد.
عزیزی با اشاره به نقش رفتار رسانهای رئیسجمهور در ارتباط با افکار عمومی گفت: مهمترین سرمایه رسانهای دولت، صداقت رئیسجمهور است و همین صداقت میتواند بیشترین تأثیرگذاری را در ارتباط با مردم داشته باشد.
وی افزود: رئیسجمهور برای تأثیرگذاری بر مردم نیازی به ایفای نقشی متفاوت از شخصیت واقعی خود ندارد؛ چراکه مردم رفتارهای تصنعی را تشخیص میدهند و صداقت را درک میکنند.
عزیزی با اشاره به مشکلات ساختار تصمیمگیری کشور تصریح کرد: برخی تصمیمات و مصوبات در شرایط عادی ماهها و حتی یک سال برای طی مراحل اداری زمان میبرد، اما در شرایط جنگی با کنار گذاشتن بخشی از تشریفات، تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام شد.
وی تأکید کرد: نیروهای اجرایی دستگاههای خدماترسان وظایف خود را بهخوبی انجام میدهند، اما لازم است ساختار تصمیمگیری و قواعد اداری اصلاح شود تا اجرای امور با سرعت بیشتری پیش برود.
مدیرکل حوزه رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای انرژی اظهار کرد: میزان بهرهمندی افراد و مجموعههای مختلف از یارانه انرژی باید متناسب و عادلانه باشد؛ چراکه در شرایط فعلی بخشی از منابع یارانهای به مصرفکنندگان پرمصرف اختصاص پیدا میکند.
عزیزی تأکید کرد: با اصلاح سیاستهای حوزه انرژی، حتی در شرایط محدودیت فروش نفت نیز کشور میتواند از ظرفیت تابآوری اقتصادی برخوردار باشد و منابع لازم برای اداره کشور و تأمین معیشت مردم را فراهم کند.