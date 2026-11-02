بیش از ۴۰۰ نفر از مبلغان خواهر استان یزد در کارگاه‌ها و نشست‌های آموزشی پویش «فاطمیه؛ فصل روایت ایران قوی» با هدف توانمندسازی در زمینه روایت مستند و اثرگذار توانمندی‌های ایران شرکت کردند و برای اجرای فعالیت‌های تبلیغی این پویش در ایام فاطمیه آماده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای اجرای پویش «فاطمیه؛ فصل روایت ایران قوی» با شعار «به زبان فاطمه (سلام‌الله‌علیها)»، کارگاه‌ها و نشست‌های آموزشی ویژه مبلغان مدارس علمیه خواهران استان یزد به تفکیک مدارس برگزار شد و بیش از ۴۰۰ نفر از مبلغان خواهر در این برنامه‌های آموزشی حضور یافتند.

بر اساس شیوه‌نامه اجرایی این پویش، آموزش راویان در سه محور «ببین؛ نشانه‌یابی قدرت»، «روایت کن؛ ساختن روایت به زبان فاطمه» و «گفت‌و‌گو؛ قالب اصلی پویش» دنبال می‌شود. در این کارگاه‌ها، مبلغان با شیوه شناسایی نشانه‌های قدرت، چگونگی ساخت روایت‌های مستند با الگوگیری از خطبه فدکیه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و اصول گفت‌وگوی اثرگذار با مخاطبان آشنا شدند.

در این پویش، روایت توانمندی‌های ایران با تکیه بر نشانه‌های واقعی و معتبر، مقایسه دیروز و امروز و یادآوری نقش و مسئولیت مخاطبان دنبال می‌شود؛ رویکردی که بر گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره و مشارکت فعال مخاطبان در بازگویی روایت‌ها تأکید دارد.

مبلغان آموزش‌دیده استان یزد نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجالس فاطمیه، مساجد، محافل تبلیغی و فضای مجازی، فعالیت‌های خود را در راستای تبیین پیام پویش و روایت مستند و اثرگذار توانمندی‌های ایران دنبال خواهند کرد.