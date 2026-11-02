معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ستاد رفع موانع اصناف در عمل به «ستاد رفع موانع تجاری کشور» تبدیل شده است، گفت: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد مسائل مطروحه در این ستاد به اقتصاد ملی بازمی‌گردد و اصناف خط مقدم کشف و حل این چالش‌ها هستند.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما؛ محمدمهدی مفتح در این نشست با اشاره به هم‌افزایی ایجاد شده میان وزارت صمت و اصناف اظهار داشت: «ستاد‌های متعددی در وزارت صمت برای تأمین نقدینگی و مسائل قانونی وجود دارد که دارای پایه‌های قانونی هستند. نقطه اتصال مسائل در این ستاد شناسایی شده، به آنجا ارجاع می‌یابد، راه حل پیدا می‌شود، مصوبه گرفته می‌شود و اجرایی می‌گردد. در این فرایند، هم‌افزایی بسیار خوبی میان امکانات بالقوه و بالفعل وزارت صمت با نیاز‌های اصناف شکل می‌گیرد.»

تجربه موفق اصناف در مرز مهران و نقش تحریم‌شکنی آن

معاون وزیر صمت با اشاره به بازدید‌های میدانی خود از مناطق مرزی افزود: «چندی پیش در مهران جلسه‌ای سه‌ساعته با اصناف شهر مرزی مهران داشتیم؛ درباره قدرت تبادلات مرزی بحث کردیم که اتفاقاً علاوه بر حل مشکلات اصناف، جنبه «تحریم‌شکنانه» بسیار مهمی برای کشور دارد.»

ستاد رفع موانع اصناف؛ راهکاری برای گره‌گشایی از اقتصاد ملی

مفتح با تقدیر از ابتکار عمل رئیس اتاق اصناف ایران در پیگیری تشکیل این ستاد گفت: «از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، اینکه مجموعه‌ای تخصصی دور هم بنشینند، موانع را در فرایند کار کشف و برای آن راهکار پیدا کنند، ضرورت این کار را دوچندان می‌کند. نام این مجموعه «ستاد رفع موانع اصناف» است، اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، این یک ستاد رفع موانع تجاری کشور است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «چون اصناف در خط مقدم مواجهه با این مسائل هستند، چالش‌ها از همین نقطه کشف شده، در سلسله‌مراتب اداری مطرح و پس از تصویب راهکارها، برای اجرا بازمی‌گردد. برکت اصلی این اقدامات بیش از آنکه به اقتصاد خرد اصناف برسد، به تقویت اقتصاد ملی منتهی می‌شود.»

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نخستین جلسه «ستاد رفع موانع اصناف» که به منظور تدوین آیین‌نامه این ستاد برگزار شد، بر ضرورت تعامل دستگاه‌های دولتی و نظارتی برای حل مشکلات اصناف در سراسر کشور تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به وظایف دشوار توأمان دستگاه‌های نظارتی و صنفی گفت: «هم باید اعتقاد قلبی خود را برای تسهیل فعالیت اصناف به کار بگیریم، چرا که اصناف خودِ ماییم، و از سوی دیگر وظیفه نظارتی مهمی بر عهده داریم. در خصوص وزارت بهداشت و هر مشکلی که از این حوزه نشئت می‌گیرد، آماده هم‌راه‌سازی و حل مشکل هستیم.»

نوده فراهانی با یادآوری انتظارات به‌حق مردم افزود: «مردم از ما توقع دارند؛ وقتی خانواده‌ای در یک رستوران غذا می‌خورد و خدای‌ناکرده مسموم می‌شود، می‌گویند نظارت وزارت بهداشت ضعیف است. هرچند به لطف خدا این موارد کمتر شده، اما حفظ تعادل میان تسهیل‌گری و نظارت، کار بسیار سختی است.»

انتقاد از عملکرد‌های سلیقه‌ای وزارت کار

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخورد‌های سلیقه‌ای برخی مدیران گفت: «وزارت کار و نمایندگان و مدیران کل شما در کل کشور گاهی سلیقه‌ای عمل می‌کنند. وقتی شکایت‌ها منعکس می‌شود، برای حل مشکل کسی که در دورترین نقاط کشور دستش به جایی نمی‌رسد، نیازمند همراهی و کمک شما هستیم.»

تفاوت جایگاه اتاق اصناف با اتاق بازرگانی

وی با تأکید بر استقلال جایگاه اتاق اصناف تصریح کرد: «مشکلات ما با اتاق بازرگانی زمین تا آسمان فرق دارد. من خودم عضو شورای گفت‌و‌گو هستم؛ در تمام این مدت حتی یک بند راجع به اصناف مطرح نشده و همه بحث‌ها درباره تجار و ارز فلان یا شرکت‌هایی است که پول برقشان مانده (که البته حقشان هم هست و اتاق بازرگانی متولی آنهاست). اما اتاق اصناف هم برای خودش جایگاهی دارد و هدف ما تنها برطرف کردن مشکلات اصناف کشور است و هیچ‌گونه دخالتی در امور کسی نداریم.»

تأسیس ستاد با دستور مستقیم رئیس‌جمهور

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به پشتوانه قانونی این ستاد خاطرنشان کرد: «اگر رئیس‌جمهور محترم موافق این مسئله نبودند، اصلاً دستور تأسیس آن را نمی‌دادند. این ستاد با دستور خودِ رئیس‌جمهور شکل گرفته و در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز مطرح شده است.»

وی در پایان از تمامی اعضای ستاد و نمایندگان وزارتخانه‌های حاضر خواست تا نقطه‌نظرات خود را پیرامون پیش‌نویس آیین‌نامه – اعم از اینکه آن را مطالعه کرده یا نکرده باشند – تا پایان هفته آینده به صورت مکتوب ارسال کنند تا پس از اعمال اصلاحات، برای دستور کار جلسه بعدی آماده شود.

هادی مخملی از اعضای اتاق اصناف ایران هم در این جلسه با اشاره به مشکلات انباشت‌شده این حوزه و لزوم اعتمادسازی برای بیش از ۳.۵ میلیون واحد صنفی در کشور، بر ضرورت اجرای قانونی مصوبات این ستاد تأکید کرد.

وی با دسته‌بندی مسائل اصناف به دو بخش اصلی گفت: «بخش اول مربوط به مشکلات مشترک و تکرارشونده‌ای است که در هر جلسه‌ای مطرح می‌شود؛ مواردی مانند مالیات، بیمه و شهرداری که به عنوان موانع جدی بر سر راه اصناف قرار دارند.»

این عضو اتاق اصناف ایران افزود: «بخش دوم و مهم‌تر این است که این ستاد باید به عنوان یک «فرش قرمز» برای سرمایه‌گذاران صنفی پهن شود تا اعتمادسازی واقعی میان بیش از ۳.۵ میلیون واحد صنفی کشور شکل بگیرد.

وی با هشدار نسبت به خروج سرمایه‌ها از بخش تولید و توزیع به سمت بازار‌های کاذب تصریح کرد: «سرمایه‌ها هر جا با رکود بازار مواجه می‌شوند، از واحد صنفی خارج شده و به سوی مشاغل کاذب می‌روند؛ امروز شغل در این مملکت برای برخی شده دلارفروشی، سکه‌فروشی، زمین‌بازی و این‌گونه مسائل. این افراد چه کسانی هستند؟ اینها همین کاسبان اصناف هستند!»

وی در پایان با تأکید بر لزوم ضمانت اجرایی مصوبات این ستاد خاطرنشان کرد: «باید این اعتمادسازی را به وجود بیاوریم و با قوت قلب به کاسبان بگوییم که چنین ستادی برای رفع موانع وجود دارد. ما ارتباط این ستاد را با ستاد تسهیل برقرار کرده‌ایم تا تصمیماتی که اینجا می‌گیریم ضمانت اجرایی قانونی داشته باشد؛ به گونه‌ای که بتوانیم مسائل خرد و کلان اصناف را با هماهنگی ستاد‌های تسهیل استانی به سرانجام برسانیم.»