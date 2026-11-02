به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی سرهنگ کوروش جوانشیر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود اتباع بیگانه به شهرستان و در اجرای طرح هجرت و جمع آوری اتباع غیرمجاز و غیرقانونی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی پنج نفر تبعه غیرمجاز را در اتوبان پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) شناسایی و جمع آوری کردند که در هماهنگی‌های به عمل آمده، به کشور خودشان بازگردانده خواهند شد.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و به کارگیری اتباع غیر مجاز، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.