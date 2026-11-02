مسئول امور استان‌های معاونت تبلیغ ­و امور فرهنگی، نقشه راه جدید برای مقابله با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی را تبیین و بر ضرورت تغییر رویکرد از روش‌های سنتی به سمت ایجاد جریان‌های پویا تاکید کردند.

حجت الاسلام اکبر محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،­ اظهار داشت: جلسات مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و معاونان تبلیغ و امور فرهنگی ­با هدف ایجاد هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف تبلیغی و تبادل تجربیات برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد که هدف نهایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای تناسب‌سازی تبلیغات دینی است.

مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های تبلیغی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، افزود: ما در حال شناسایی ریشه‌های مشکلات هستیم تا بتوانیم راهکار‌های عملیاتی ارائه دهیم. آنچه برای ما در اولویت است، تحقق دو مقوله جریان‌سازی ­و شبکه‌سازی­ در تبلیغات دینی است تا این فعالیت‌ها از حالت پراکنده خارج شده و به یک ساختار منسجم در سراسر کشور تبدیل شود.

مسئول امور استان‌های معاونت تبلیغ ­و امور فرهنگی با تأکید بر اینکه حل معضلات فرهنگی و اجتماعی تنها با حضور فعال توده‌های مردم امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: ما باید از ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، برای بازسازی فضای فرهنگی استفاده کنیم. امر به معروف و نهی از منکر، تنها مختص یک قشر خاص یا حاکمیت نیست؛ بلکه طبق آموزه‌های قرآن و روایات، تک‌تک مردم مسئولیت این حوزه را بر عهده دارند.

وی افزود:­ ایجاد گروه‌های مردمی و حلقه‌های معرفتی در محلات، می‌تواند بستری برای مشارکت مستقیم مردم در مقابله با آسیب‌ها فراهم کند.

محمدی در واکنش به آسیب‌های مبرهن نظیر حیازدایی ­و اباحی‌گری، استراتژی مقابله را در روشنگری هدفمند ­جست‌و‌جو کرد.

وی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که دچار انحراف شده‌اند، نه از روی غرض‌ورزی، بلکه بر اثر اغفال یا عدم شناخت واقعیت‌ها و نقشه‌های دشمن دچار شده‌اند. وظیفه ما روشنگری است تا این افراد متوجه شوند که پشت این محصولات فرهنگی، چه برنامه‌هایی جریان دارد.

مسئول امور استان‌های معاونت تبلیغ­ و امور فرهنگی همچنین بر ضرورت استفاده از ابزار‌های مدرن تأکید کرد و گفت: اگر سریال‌های بسیار باکیفیت در این راستا ساخته شود، می‌تواند بخش بزرگی از این آسیب‌ها را پوشش دهد.

محمدی بر اهمیت مهارت‌های ارتباطی ­و سیره رفتاری ­در تبلیغ تأکید کرد.

وی با نقد برخورد‌های تند و تقابلی، مدل مطلوب را ورود و خروج زیبا­ دانست و آن را با سیره نبوی و الگوی شهید خدمت تطبیق داد.

مسئول امور استان‌های معاونت تبلیغ­ و امور فرهنگی تصریح کرد: ما باید با درک نیاز‌ها و نوع شخصیتی مخاطبان، با آنها ارتباط برقرار کنیم. برخورد تند و تحقیرآمیز تنها باعث ایجاد گارد دفاعی در مخاطب می‌شود. اما اگر مبلغان با زبان خوش و با رعایت سیره اخلاقی (مانند سیره پدرانه) وارد عمل شوند، می‌توانند حتی سخت‌ترین افراد را نیز به سمت مسیر درست سوق دهند. ما باید بتوانیم با هر مخاطبی، طبق ذائقه و کشش او، ارتباط برقرار کنیم تا اثرگذاری تبلیغ افزایش یابد.