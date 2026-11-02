در راستای ارتقای ظرفیت‌های امدادرسانی و تخصصی، نخستین پایگاه بانوان و پایگاه آموزشی عملیاتی استاندارد اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین با حضور مسئولان ارشد استان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یوسف اکبری، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین، در این مراسم با ارائه گزارشی از وضعیت عملیاتی استان اعلام کرد: در حال حاضر ۵۳ پایگاه اورژانس در سطح استان فعال هستند.

وی اظهار کرد: «سالانه حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ در استان دریافت می‌شود که از این میان، حدود ۸۰ هزار مأموریت عملیاتی با موفقیت به انجام می‌رسد.»

اکبری با اشاره به نقش کلیدی تریاژ تلفنی در مدیریت بحران‌ها افزود: «در روز‌های پرکار، تیم تریاژ تا ۹۰۰ تماس را پاسخگو هستند که حدود ۲۲ درصد از آنها منجر به اعزام مأموریت می‌شود. همچنین شایان ذکر است که ۳۵ درصد از کل مأموریت‌های انجام شده در استان، توسط بانوان انجام شده است.»

چالش زیرساختی و نیاز به ۱۰ پایگاه جدید

قافله‌باشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اشاره به ضرورت بهبود زمان رسیدن به بیمار، بر چالش‌های موجود در حوزه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

وی اظهار داشت: «هدف ما رسیدن به استاندارد ۸ دقیقه در شهر و ۱۴ دقیقه در جاده‌هاست؛ اما در حال حاضر به دلیل عدم توزیع متناسب پایگاه‌ها، این زمان‌ها فراتر از حد مطلوب است.»

وی تأکید کرد: «برای بهبود این وضعیت، نیاز مبرم به ایجاد دست‌کم ۱۰ پایگاه جدید اورژانس در سطح استان وجود دارد تا پوشش خدمات در تمامی نقاط جغرافیایی تضمین شود.»

تأکید بر حساسیت مأموریت‌های امدادی

شهرام احمدپور، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین نیز در این مراسم، نقش حیاتی کادر اورژانس را در مدیریت لحظات بحرانی ستود.

وی گفت: «لحظه رسیدن تیم اورژانس به محل حادثه، حساس‌ترین مقطع زندگی انسان است؛ چرا که در این لحظه، فاصله بین مرگ و زندگی تنها به سرعت عمل این کادر بستگی دارد.»

احمدپور با اشاره به نقش پیشرو زنان در حوزه‌های تخصصی پزشکی و اهمیت مأموریت‌های امدادرسانی، بر ارزش اجتماعی و انسانی فعالیت‌های این کادر تأکید کرد.