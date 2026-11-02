معاون امور بین‌الملل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک گفت: در سال‌های اخیر، حجم مبادلات تجاری دو کشور روند افزایشی داشته و ظرفیت‌های اقتصادی برزیل، به‌ویژه در تامین کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های تجاری فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اباذر براری، معاون امور بین‌الملل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک از هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و برزیل خبر داد.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی پس از جنگ، موضوع تامین کالا و استمرار زنجیره بوده است، افزود: مسئله لجستیک امروز به یکی از چالش‌های مهم تجارت جهانی تبدیل شده و این موضوع در تجارت ایران و برزیل، به دلیل فاصله جغرافیایی و حجم بالای محموله‌های تجاری، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در ادامه این نشست، سینا علیپور فعال و کارشناس راهبرد زنجیره تامین و توسعه کسب‌وکار، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری اقتصادی میان دو کشور، بر ضرورت توسعه روابط تجاری، ایجاد زیرساخت‌های پایدار و متوازن‌سازی مبادلات اقتصادی ایران و برزیل تاکید کرد.

وی با اشاره به جمعیت بیش از ۹۰ میلیون نفری ایران و بیش از ۲۰۰ میلیون نفری برزیل، گفت: عضویت هر دو کشور در گروه بریکس به توسعه تجارت کمک می کند، برزیل از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی جهان است و ایران نیز با جمعیت قابل‌توجه و نیازهای گسترده مصرفی و صنعتی، ظرفیت مهمی برای توسعه این همکاری‌ها دارد.

علیپور با اشاره به آمار مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۵، اظهار داشت: بر اساس ارقام ارائه‌شده، ایران در این سال حدود سه میلیارد دلار واردات از برزیل داشته، در حالی که صادرات ایران به این کشور تنها حدود ۹۱ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: بخش عمده واردات ایران از برزیل شامل ذرت، سویا و نهاده‌های دامی است و بر اساس آمار مطرح‌شده، حدود ۸۷ درصد واردات ایران از این کشور را ذرت و سویا تشکیل می‌دهند.