استاندار خوزستان : خوزستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ۸۰۰ هزار تن گندم به ۲۰ استان کشور ارسال کرده و ذخایر گندم استان تا فصل برداشت آینده تأمین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،محمدرضا موالی‌زاده در نشست هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وبیناری استانداران، با اشاره به نقش خوزستان در تأمین کالاهای اساسی کشورگفت: در دوران جنگ، با هماهنگی استانداران، ۸۰۰ هزار تن گندم به ۲۰ استان کشور ارسال شد و نیاز این استان‌ها برطرف شد.

وی افزود: ذخایر گندم خوزستان برای تأمین نیاز استان تا پایان امسال و آغاز فصل برداشت آینده کافی است و از این بابت مشکل خاصی وجود ندارد.

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه استان در تولید محصولات کشاورزی گفت: خوزستان در تولید گندم، دانه‌های روغنی، شکر، چغندرقند و ذرت رتبه نخست کشور را دارد.

موالی‌زاده همچنین از اعلام هفتگی قیمت ۵۰ قلم کالا خبر داد و افزود: برای ایجاد تعادل در بازار، بازارچه‌هایی با همکاری شهرداری راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به مازاد تولید برنج در استان تصریح کرد: ۲۲۰ هزار تن برنج برای عرضه به بازار سایر استان‌ها آماده است.

استاندار خوزستان درباره تولید شکر نیز گفت: استان با تولید شکر نیشکری و چغندری، نیاز حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تأمین می‌کند.

موالی‌زاده در ادامه به وضعیت واردات کالا از بندر امام اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۶ کشتی در اسکله و ۵ کشتی در لنگرگاه مستقر هستند و با وجود کاهش حجم واردات، روند ورود کالا همچنان ادامه دارد.

وی در پایان از امضای تفاهم‌نامه ایجاد بازارچه مرزی مشترک با عراق خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه برای بررسی و تصویب، به سازمان توسعه تجارت و سپس هیئت دولت ارسال خواهد شد.