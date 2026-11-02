به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: مأموران انتظامی پاسگاه سراوان در ۲ مأموریت جداگانه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی خودروها، ۵۵ تن شن و ماسه برداشت‌شده غیرمجاز کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند. رانندگان ۲۳ و ۲۷ ساله نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.