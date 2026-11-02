سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با هشدار درباره پیامد‌های تشدید تنش‌های نظامی علیه ایران، بر ضرورت توقف تهدیدها، تقویت تلاش‌های دیپلماتیک و حل‌وفصل بحران از مسیر گفت‌و‌گو تأکید کرد و بازگشت تنگه هرمز به شرایط عادی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از تارنمای وزارت امور خارجه روسیه، ماریا زاخارووا دوشنبه با ابراز نگرانی درباره گزارش‌های رسانه‌ای درباره تکرار تجاوز نظامی به ایران افزود: کسانی که اکنون تهدید به انجام حملات بیشتر می‌کنند، بهتر است در این واقعیت تأمل کنند.

زاخارووا افزود: وضعیت پیرامون ایران - کشوری که هدف تجاوزات بی‌دلیل ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفته است - همچنان پیچیده است و این مناقشه هنوز حل‌نشده باقی مانده و با سایر فرآیند‌های بحرانی در سراسر منطقه خاور نزدیک و میانه پیوند خورده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما معتقدیم که تقویت تلاش‌های دیپلماتیک با هدف عادی‌سازی اوضاع، ضروری است؛ ما از فعالیت میانجی‌گران حمایت می‌کنیم و خود نیز در فرآیند مذاکرات مشارکت داریم؛ همچنین آمادگی داریم تا در یافتن راه‌حل‌های مورد توافق طرفین و اجرای آنها کمک کنیم.

وی یادآور شد: سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در جریان سفر اخیر خود به منطقه، در کنار سایر موضوعات، در این باره با نمایندگان کشور‌های عربی و ایران گفت‌و‌گو کرد.

زاخارووا تأکید کرد: روسیه خواهان بازگشت سریع تنگه هرمز به شرایط عادی است؛ به‌گونه‌ای که منافع مشروع کشور‌های ساحلی و همچنین کشور‌هایی که مایل هستند از این شریان حیاتی اقتصاد جهانی به‌صورت ایمن و بدون مانع استفاده کنند، به‌درستی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: استفاده ایمن و بدون مانع از تنگه هرمز شامل حال ایران نیز می‌شود؛ کشوری که با محاصره دریایی غیرقانونیِ تحمیل‌شده از سوی ایالات متحده رو‌به‌رو است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: ما از نشست عالی‌رتبه‌ای که چهارم آبان ۱۴۰۵ در تهران میان طرف ایرانی و کشور‌های هم‌پیمان به‌اصطلاح در «پیمان مکه» برگزار شد، استقبال می‌کنیم.

وی اظهار داشت: گفتگوی سازنده میان همسایگان، احیای اعتماد متقابل و احترام مشترک به منافع امنیتی یکدیگر، از اهمیتی حیاتی برخوردار است و به زیربنای پیشنهاد روسیه برای تضمین امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس نزدیک است، چارچوبی که برای تقویت یک معماری امنیتی تفکیک‌ناپذیر در این منطقه مهم استراتژیک، عاری از دخالت‌های مخرب خارجی طراحی شده است.