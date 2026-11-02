به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی قوچان گفت: به‌طور میانگین از هر هکتار حدود ۵۰۰ کیلوگرم گل زعفران در مزارع روستا‌های برج و داغیان بخش قوچان عتیق،برداشت می‌شود.

مقتدر افزود: سطح زیرکشت زعفران در قوچان در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است و این محصول از ظرفیت‌های مهم کشاورزی و اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی قوچان گفت: با راه‌اندازی بازار روز فروش گل زعفران در مقابل ساختمان این مدیریت ، زعفران‌کاران می‌توانند محصول خود را در این محل عرضه کنند و کارشناسان جهاد کشاورزی بر روند عرضه و فروش نظارت خواهند داشت.

فرماندار قوچان نیز در بازدید از مزارع زعفران با قدردانی از تلاش کشاورزان، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و نظارت بر بازار خریدوفروش گل زعفران تأکید کرد.

فرزادفرد گفت: با توجه به ارزش اقتصادی و حساسیت‌های این محصول، باید با نظارت مؤثر بر بازار و جلوگیری از سودجویی دلالان، زمینه فروش مناسب محصول و حفظ دسترنج کشاورزان فراهم شود.