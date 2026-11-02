ضرورت آمادگی نانوایی‌های گیلان برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز ضرورت آمادگی نانوایی‌های گیلان برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز ضرورت آمادگی نانوایی‌های گیلان برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی تأمین گاز

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار شهرستان رشت، در ادامه پیگیری برنامه تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم، با حضور در یکی از واحد‌های تولید سیلندر گاز، از نزدیک ظرفیت‌های تأمین تجهیزات موردنیاز را بررسی کرد و در نشستی با نمایندگان این واحد و دو مجموعه تولیدی دیگر، آخرین وضعیت تأمین سیلندر‌های استاندارد و روند اجرای طرح را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

اسماعیل میرغضنفری، با اشاره به ضرورت استفاده از تجهیزات دارای استاندارد و تأییدیه مراجع ذی‌صلاح، افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز، ضروری است روند تجهیز نانوایی‌های شهرستان به سوخت دوم با سرعت بیشتری دنبال شود تا در شرایط احتمالی بحران، خللی در روند پخت و تأمین نان موردنیاز مردم ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه در این طرح، نانوایی‌های مجتمع و واحد‌هایی که نان لواش تولید می‌کنند، در اولویت تجهیز قرار دارند و در حال حاضر اقدامات اجرایی در حوزه شهری رشت در حال پیگیری است همچنین گفت: در برخی نانوایی‌هایی که پیش‌تر به سوخت دوم مجهز شده‌اند، افزایش تعداد سیلندر‌ها برای تداوم پخت در ساعات طولانی‌تر ضروری است.

فرماندار رشت با اشاره به آمادگی واحد‌های تولیدی برای تأمین و تحویل سیلندر‌های موردنیاز، تصریح کرد: کارگروه آرد و نان و اتحادیه نانوایان باید در اسرع وقت هماهنگی‌های لازم را برای تحویل، نصب و استقرار تجهیزات مطابق استاندارد‌های ایمنی انجام دهند تا روند تجهیز نانوایی‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

میرغضنفری همچنین با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌هایی از جمله آرد تشویقی و تسهیلات برای نانوایی‌های مشارکت‌کننده، خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ما این است که با همکاری تولیدکنندگان، اتحادیه و دستگاه‌های اجرایی، هرچه سریع‌تر تعداد بیشتری از نانوایی‌های شهرستان به تجهیزات پشتیبان مجهز شوند و در شرایط بحرانی احتمالی، استمرار خدمات‌رسانی و تأمین نان مردم بدون وقفه ادامه یابد.