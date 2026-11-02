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فرماندار شهرستان رشت از پیگیری تأمین و نصب سیلندرهای گاز استاندارد بهعنوان سوخت دوم واحدهای نانوایی خبر داد و خواستار تسریع در اقدامات اجرایی این طرح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار شهرستان رشت، در ادامه پیگیری برنامه تجهیز نانواییها به سوخت دوم، با حضور در یکی از واحدهای تولید سیلندر گاز، از نزدیک ظرفیتهای تأمین تجهیزات موردنیاز را بررسی کرد و در نشستی با نمایندگان این واحد و دو مجموعه تولیدی دیگر، آخرین وضعیت تأمین سیلندرهای استاندارد و روند اجرای طرح را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
اسماعیل میرغضنفری، با اشاره به ضرورت استفاده از تجهیزات دارای استاندارد و تأییدیه مراجع ذیصلاح، افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز، ضروری است روند تجهیز نانواییهای شهرستان به سوخت دوم با سرعت بیشتری دنبال شود تا در شرایط احتمالی بحران، خللی در روند پخت و تأمین نان موردنیاز مردم ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه در این طرح، نانواییهای مجتمع و واحدهایی که نان لواش تولید میکنند، در اولویت تجهیز قرار دارند و در حال حاضر اقدامات اجرایی در حوزه شهری رشت در حال پیگیری است همچنین گفت: در برخی نانواییهایی که پیشتر به سوخت دوم مجهز شدهاند، افزایش تعداد سیلندرها برای تداوم پخت در ساعات طولانیتر ضروری است.
فرماندار رشت با اشاره به آمادگی واحدهای تولیدی برای تأمین و تحویل سیلندرهای موردنیاز، تصریح کرد: کارگروه آرد و نان و اتحادیه نانوایان باید در اسرع وقت هماهنگیهای لازم را برای تحویل، نصب و استقرار تجهیزات مطابق استانداردهای ایمنی انجام دهند تا روند تجهیز نانواییها با سرعت بیشتری پیش برود.
میرغضنفری همچنین با اشاره به پیشبینی مشوقهایی از جمله آرد تشویقی و تسهیلات برای نانواییهای مشارکتکننده، خاطرنشان کرد: هدفگذاری ما این است که با همکاری تولیدکنندگان، اتحادیه و دستگاههای اجرایی، هرچه سریعتر تعداد بیشتری از نانواییهای شهرستان به تجهیزات پشتیبان مجهز شوند و در شرایط بحرانی احتمالی، استمرار خدماترسانی و تأمین نان مردم بدون وقفه ادامه یابد.