نود و یکمین دوره رقابت‌های وزنه برداری مردان و سی و چهارمین دوره رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۶ امروز در نینگبو چین ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دسته ۸۵ کیلوگرم و در حرکت یک ضرب میرمصطفی جوادی به ترتیب وزنه‌های ۱۵۵ و ۱۶۰ را بالای سر برد، اما نتوانست وزنه ۱۶۴ کیلویی را بالای سر ببرد و در رده ۱۵ قرار گرفت.

عبدالله بیرانوند نیز بر وزنه ۱۶۴ کیلویی غلبه کرد، اما نتوانست وزنه ۱۶۹ کیلویی را در حرکت دوم مهار کند و در حرکت سوم ۱۷۰ کیلوگرم را بالای سر برد و در رده پنجم جای گرفت.

در یک ضرب ییسون لوپس از کلمبیا با ۱۷۸ کیلوگرم اول شد و به میزان ۵ کیلوگرم رکورد جهان را شکست. عبدالرحمان یونس از مصر با ۱۷۷ کیلوگرم دوم و مارین روبو از مولداوی با ۱۷۶ کیلوگرم سوم شدند.

همچنین در گروه بی این دسته آنخل رودریگس ونزوئلایی با ۱۷۰ کیلوگرم رکورد یک ضرب جوانان جهان را شکست.