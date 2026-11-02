پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین، از تمامی اقشار و گروههای مختلف مردم دعوت کرد تا با حضور معنادار در رزمایش بزرگ «جانفدایان» در ۱۳ آبان، همگامی خود را برای مبارزه با استکبار جهانی اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، متن فراخوان فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات استان قزوین برای شرکت در رزمایش بزرگ «جانفدایان» بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سیزدهم آبان، یوم الله سرنوشت ساز، نقطه عطف تاریخی شجره طیبه انقلاب اسلامی و یادآور سه گانه ماندگارِ پایداری امت – تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(قدس الله نفس الزکیه) در اعتراض به کاپیتولاسیون تحقیرآمیز1343، کشتار خونین دانش آموزان و دانشجویان به دست رژیم پهلوی در سال 1357و تسخیر لانه جاسوسی سابق آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 1358و تجلی عینی و تخلف ناپذیر سنت الهی «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبدیلاً» در مواجهه بنیادین جبهه حق با جبهه باطل و استکبارجهانی است.
امروز، در فراز حساس تاریخی از معرکه عینی و در بستر «جنگ تحمیلی سوم آمریکایی - صهیونی»، استکبار جهانی با مرکزیت ایالات متحده آمریکا به عنوان «اتم مصادیق استکبار» نقاب از چهره شوم خود افکنده است و جمهوری اسلامی نیز بر پایه آموزه های توحیدی و اصل قرآنی «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون»، مقابله با این هژمونی سرکوبگر را امری تعطیل ناپذیر دانسته و بنیان هویت دینی، سیاسی و تمدنی خویش را بر نفی کامل این مناسبات ظالمانه بنا نهاده است و استکبارستیزی را محوری ترین پیام انقلاب اسلامی و کلید عزت، پیشرفت و سعادت ملت ایران وملل مستعد جهان میداند که ضمن تأکید بر افشای چهره پلیدهژمونی نظام سلطه و پاسداری از سرمایه هویتی امت اسلامی، در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج)،بهره گیری و تبعیت آگاهانه و مسئولانه از آموزه های امامین انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنه ای شهید(ره) و فرامین، رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، وحدت حول محور رهبری و تبعیت از تدابیر و راهبردهای معظمله را از مهمترین عوامل حفظ اقتدار، امنیت و عزت ملی میداند.
همچنین همزمانی این مناسبت بسیار مهم با برگزاری رزمایش«جانفدا»، فرصتی برای حضور و مشارکت آحاد مردم، جوانان دانشآموزان، دانشگاهیان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و همه اقشار جامعه است تا بار دیگر جلوهای از همبستگی، همدلی، وفاداری به آرمانهای انقلاب و آمادگی برای دفاع از میهن اسلامی به نمایش گذاشته شود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای راه استقلال و عزت ایران اسلامی،بویژه رهبر و قائد شهید امت، امام سید علی خامنه ای(قدس السره) و شهدای دانشآموز ، از عموم مردم شریف، بصیر و انقلابی دیار مینودری استان قزوین دعوت مینماید با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در مراسم یومالله ۱۳ آبان و تجمع بزرگ «جانفدا»، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امامین انقلاب و شهیدان والامقام و اعلام وفاداری به رهنمودهای مقام معظم رهبری، پیام وحدت، همبستگی، استقلالخواهی و آمادگی ملت ایران برای دفاع همهجانبه از میهن عزیزمان را به جهانیان مخابره کنند.بیتردید حضور اقشار مختلف مردم در این اجتماع، فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای اجتماعی، انتقال ارزشهای تاریخی و انقلابی به نسل جوان و تأکید بر این حقیقت است که آینده ایران با مشارکت، همدلی، بصیرت و اراده جمعی مردم ساخته خواهد شد و هیچ قدرتی نخواهد توانست اراده ملتی متحد و وفادار به آرمانهای خود را درهم بشکند.
زمان : روز چهارشنبه 13آبان 1405ساعت 9صیح درقزوین، از مقابل مسجد امام حسن عسکری(ع) شهرک کوثر -بطرف بلوار انصار الحسین تامقابل مجتمع رفاهی لاله
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین
@qazvin_iribnews