به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، متن فراخوان فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات استان قزوین برای شرکت در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، یوم الله سرنوشت ساز، نقطه عطف تاریخی شجره طیبه انقلاب اسلامی و یادآور سه گانه ماندگارِ پایداری امت – تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(قدس الله نفس الزکیه) در اعتراض به کاپیتولاسیون تحقیرآمیز1343، کشتار خونین دانش آموزان و دانشجویان به دست رژیم پهلوی در سال 1357و تسخیر لانه جاسوسی سابق آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 1358و تجلی عینی و تخلف ناپذیر سنت الهی «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبدیلاً» در مواجهه بنیادین جبهه حق با جبهه باطل و استکبارجهانی است.

امروز، در فراز حساس تاریخی از معرکه عینی و در بستر «جنگ تحمیلی سوم آمریکایی - صهیونی»، استکبار جهانی با مرکزیت ایالات متحده آمریکا به عنوان «اتم مصادیق استکبار» نقاب از چهره شوم خود افکنده است و جمهوری اسلامی نیز بر پایه آموزه های توحیدی و اصل قرآنی «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون»، مقابله با این هژمونی سرکوبگر را امری تعطیل ناپذیر دانسته و بنیان هویت دینی، سیاسی و تمدنی خویش را بر نفی کامل این مناسبات ظالمانه بنا نهاده است و استکبارستیزی را محوری ترین پیام انقلاب اسلامی و کلید عزت، پیشرفت و سعادت ملت ایران وملل مستعد جهان میداند که ضمن تأکید بر افشای چهره پلیدهژمونی نظام سلطه و پاسداری از سرمایه هویتی امت اسلامی، در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج)،بهره گیری و تبعیت آگاهانه و مسئولانه از آموزه های امامین انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنه ای شهید(ره) و فرامین، رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، وحدت حول محور رهبری و تبعیت از تدابیر و راهبردهای معظم‌له را از مهم‌ترین عوامل حفظ اقتدار، امنیت و عزت ملی می‌داند.

همچنین همزمانی این مناسبت بسیار مهم با برگزاری رزمایش«جان‌فدا»، فرصتی برای حضور و مشارکت آحاد مردم، جوانان دانش‌آموزان، دانشگاهیان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و همه اقشار جامعه است تا بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، همدلی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب و آمادگی برای دفاع از میهن اسلامی به نمایش گذاشته شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای راه استقلال و عزت ایران اسلامی،بویژه رهبر و قائد شهید امت، امام سید علی خامنه ای(قدس السره) و شهدای دانش‌آموز ، از عموم مردم شریف، بصیر و انقلابی دیار مینودری استان قزوین دعوت می‌نماید با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان و تجمع بزرگ «جان‌فدا»، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و شهیدان والامقام و اعلام وفاداری به رهنمودهای مقام معظم رهبری، پیام وحدت، همبستگی، استقلال‌خواهی و آمادگی ملت ایران برای دفاع همه‌جانبه از میهن عزیزمان را به جهانیان مخابره کنند.بی‌تردید حضور اقشار مختلف مردم در این اجتماع، فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای اجتماعی، انتقال ارزش‌های تاریخی و انقلابی به نسل جوان و تأکید بر این حقیقت است که آینده ایران با مشارکت، همدلی، بصیرت و اراده جمعی مردم ساخته خواهد شد و هیچ قدرتی نخواهد توانست اراده ملتی متحد و وفادار به آرمان‌های خود را درهم بشکند.

زمان : روز چهارشنبه 13آبان 1405ساعت 9صیح درقزوین، از مقابل مسجد امام حسن عسکری(ع) شهرک کوثر -بطرف بلوار انصار الحسین تامقابل مجتمع رفاهی لاله

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین

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