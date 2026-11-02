به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرید محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: ۴۵۰ نفر در کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی با اختصاص ۳۰ نفر از این ظرفیت به بانوان و ۲۰۰ نفر در مقاطع کارشناسی و ارشد پیوسته و ۲۰۰ نفر از طریق آزمون اختصاصی طلاب جذب شدند.

وی درباره فرایند طراحی رشته علوم قضایی گفت: مراحل تصویب رشته علوم قضایی با حدود ۳ هزار ساعت کار کارشناسی با مشارکت استادان، کارشناسان، حقوقدانان، وکلا و قضات در جلسه‌های متعدد در شرایط کرونا به پایان رسید و این رشته پس از طی تمام مراحل تصویب، از مهر ۱۴۰۲ فعال شد و دانشجو پذیرفت.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری هدف از این طراحی، تربیت قاضی به‌صورت مهارت‌محور و در عین حفظ ارزش‌ها و محتوای علمی عنوان کرد.

محسنی درباره ساختار آموزشی توضیح داد که از سال ۱۳۸۵ تاکنون بیش از ۳۵ رشته تخصصی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق مربتط با امر قضاوت در دانشگاه طراحی شده است؛ ۲۰ رشته در آغاز راه و ۱۵ رشته جدید در سال‌های اخیر. وی مسیر تحصیل در رشته تخصصی علوم قضائی را در مقطع کارشناسی ارشد یک دوره سه ساله شامل ۶ ترم تحصیلی و حدود ۶۰ واحد درسی دانست که در چهار ستون دروس نظری، حوزوی، فرهنگی و کارآموزی سامان یافته و به دلیل مهارت‌محور بودن، از پایان‌نامه بی‌بهره است؛ دانشجو در این دوره تمام برنامه‌های کارآموزی را نیز در قالب واحد درسی و بر پایه استاندارد‌های وزارت علوم و نیاز‌های قوه قضاییه طی می‌کند.

محسنی با اشاره به تقاضای بالای دستگاه قضایی و سایر نهاد‌ها برای دانش‌آموختگان این دانشگاه، درخشش فارغ‌التحصیلان در آزمون‌های دکتری را نیز یادآور شد و تصریح کرد: فارغ‌التحصیلان این رشته گرچه برای تصدی امر قضا تربیت می‌شوند، اما از فرصت ادامه تحصیل در دوره دکترا نیز برخوردارند.

به گفته وی، در آزمون اخیر ۹ نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه در رشته حقوق رتبه‌های تک‌رقمی دکتری کسب کرده‌اند.