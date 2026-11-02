به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)،ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص «انتخاب مرکز اسقاط توسط متقاضی و حفاظت از اطلاعات ورود به سامانه»، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی به متقاضیان اسقاط خودرو فرسوده و جایگزینی هشدار دارد.

بر اساس این اطلاعیه، انتخاب مرکز اسقاط صرفا باید توسط شخص متقاضی انجام شود و متقاضیان باید از واگذاری این اقدام به افراد ناشناس خودداری کنند.

همچنین تاکید شده که متقاضیان باید از ارائه هرگونه کد ورود به سامانه نوسازی از طریق درگاه دولت، نام کاربری و رمز عبور سامانه NNHK.IR به افراد ناشناسی که تماس تلفنی برقرار می‌کنند، خودداری کنند؛ زیرا هیچ‌گونه تماس تلفنی از سوی دستگاه‌های دولتی و ستاد نوسازی جهت دریافت کد ورود یا رمز عبور متقاضیان انجام نخواهد شد و نباید به درخواست افراد ناشناس با چنین عناوینی توجه شود.

همچنین، تنها پس از تحویل خودرو به مرکز اسقاط، مشخص شدن کسورات قطعات خودرو و در هنگام تسویه مالی، متقاضیان مجاز هستند کد پیامکی مربوط به این مرحله را به مسئول مربوطه اعلام کنند و در پیامک این مرحله، مبلغ ارزش لاشه خودرو و مبلغ کسورات به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌شود و این پیامک با پیامک ورود به سامانه تفاوت دارد؛ بنابراین ضروری دارد پیش از اعلام کد، متن پیامک و مبالغ درج‌شده در آن با دقت بررسی شود.

در پایان نیز تاکید شده که اعلام کد مربوط به مرحله تحویل و تسویه، فقط پس از تحویل خودرو و هنگام انجام مراحل یادشده مجاز است و کد ورود به سامانه و رمز عبور نباید تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد.