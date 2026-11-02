هشدار دامپزشکی خراسان جنوبی به دامداران: اقدامات کوچک، مانع خسارات جانی و مالی بزرگ در جمعیت دامی استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با تأکید بر نقش مستقیم سلامت محصولات دامی در امنیت جامعه، تمامی اقدامات دامپزشکی در مبارزه با بیماری‌ها را بخشی از پدافند غیرعامل دانست.

احمدی، با تبیین جایگاه خدمات دامپزشکی در امنیت زیستی کشور، گفت: پدافند غیرعامل، دفاعی است که خارج از چرخه نظامی انجام می‌شود و از آنجایی که دام و محصولات دامی تأثیر مستقیمی بر سلامت شهروندان دارند، تمامی خدمات این حوزه در قالب پدافند غیرعامل قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اقدامات فنی در بخش مبارزه با انواع بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک میان انسان و دام، تأکید کرد: تقریباً تمامی این اقدامات، در راستای حفظ امنیت زیستی و پدافند غیرعامل محسوب می‌شوند.

احمدی با ارائه توصیه‌های فنی به دامداران، از آنان خواست با جدی گرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی، از وقوع خسارات مالی و جانی جلوگیری کنند.

وی رعایت نکاتی از جمله انجام مستمر واکسیناسیون، توجه به علائم بیماری، انجام عملیات سم‌زدایی، نظافت لباس‌های دامداری و کنترل ورود افراد به محیط‌های تولیدی را از اقدامات کلیدی و کم‌هزینه، اما بسیار مؤثر عنوان کرد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر ضرورت خرید خوراک دام تنها از مراکز عرضه تحت کنترل، گفت: طبق ضوابط قانونی، تمامی واحد‌های دارای پروانه صنعتی موظف به بهره‌گیری از مسئول فنی بهداشتی و مسئول فنی تولید هستند.

احمدی افزود: بازرسی‌های نظارتی از دامداری‌ها به‌صورت دوره‌ای و سرزده ادامه دارد.