مجموعه‌ای از طرحهای گردشگری، فرهنگی و خدماتی با هدف ارتقای زیرساخت‌ها، افزایش سرانه‌های خدماتی و احیای ظرفیت‌های گردشگری محله گلابدره در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار منطقه یک در بازدید از محله گلابدره که با حضور ر ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از معتمدان و هیئت امنای محله انجام شد، با اشاره به ظرفیت‌های این محله گفت: گلابدره از محلات ارزشمند و مستعد منطقه است و با اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده، می‌تواند در آینده به یکی از محلات شاخص منطقه یک تبدیل شود.

هادی حق‌بین احداث مجموعه ۲۵ هزار مترمربعی باغ وزیری، مجموعه فرهنگی گلابدره، ایجاد مسیر ویژه گردشگری، اجرای طرح موضعی و توسعه پارکینگ‌های مکانیزه را از جمله طرحهای در دست اجرا و برنامه‌های توسعه‌ای این محله برشمرد و افزود: با مشارکت شهروندان و جذب سرمایه‌گذار، گلابدره می‌تواند به یکی از مقاصد گردشگری و قطب‌های اقتصادی شمیران تبدیل شود.

ناصر امانی نیز با اشاره به وضع محلات تهران گفت: از مجموع ۳۵۲ محله شهر تهران، حدود ۱۸۰ محله کم‌برخوردار هستند که در منطقه یک، گلابدره و درکه در این گروه قرار دارند.

وی با یادآوری پیشینه گردشگری محلات درکه، گلابدره و فرحزاد تأکید کرد: اختصاص اولویت‌دار منابع به این محلات برای توزیع عادلانه خدمات و سرانه‌ها و فراهم‌سازی محیطی امن و آرام برای شهروندان ضروری است.

امانی در پایان از اهالی و شهروندان خواست با همراهی شهرداری و شورای شهر، زمینه تسریع در اجرای طرحها و تبدیل گلابدره به نگین درخشان تهران را فراهم کنند.