مدرسه سه کلاسه خیّرساز روستای شیرین بلاغ در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد تومان در شهرستان بستان آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی این واحد آموزشی با کمک خیران این روستا و خیر استانی آقای حاج احمد ساسانی واقع در بخش مرکزی شهرستان بستان آباد ساخته شده است.

فرماندار بستان آباد همچنین در مراسم تجلیل از خیران مدرسه ساز این شهرستان با بیان اینکه در این شهرستان ۲۹ مدرسه ساختمان ندارند افزود: در این مدارس چهار هزار و ۱۳۱ دانش آموز مشغول تحصیل هستند.

یعقوبی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی شهرستان بستان آباد نسبت به سرانه استانی در سطح پائین قرار دارد افزود: خیران در این شهرستان نقش خوبی را در بالا بردن سرانه قضا‌های آموزشی در سال‌های اخیر داشته‌اند و امیدواریم با کمک خیران بتوانیم نواقص موجود در آموزش و پرورش رابرطرف کنیم.