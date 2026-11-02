علی بهاری، شاعر، در غزلی از شهید آرمان علی‌وردی سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی بهاری در غزلی از شهید آرمان علی‌وردی سروده است.

شهید آرمان علی‌وردی، آبان ۱۴۰۱ در اکباتان تهران براثر جراحت شدید ناشی از حمله و شکنجه وحشیانه اغتشاشگران، به بیمارستان منتقل و سپس شهید شد.

سبز است سبز، رنگ زمین و زمان ما

سرخ است سرخ، قصۀ هر قهرمان ما

با سرخی شهادتمان سبز می‌شویم

هرگز ندیده عالم فانی خزان ما

ما ایستاده‌ایم، چه مظلوم و مقتدر

مثل علی شدن، شده است آرمان ما

ما را چه باک اگر به زمین ریخت خونمان

در سَبّ اهل‌بیت نچرخد زبان ما

«یا لیتنا» که خواند دوباره دلش شکست

در زیر دست و پاست ولی روضه‌خوان ما

از شش جهت به سمت تنش حمله می‌کنند

پهلو شکسته‌اند ز شیر جوان ما

ما آرمان دیگر این خاک می‌شویم

ایران سربلند، فدای تو جان ما