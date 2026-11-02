رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما با اشاره به رشد دو برابری استقبال داوطلبان کنکور از برنامه «برو پی کارت» گفت: امسال ۲۰ درصد داوطلبان کنکور از خدمات این برنامه و سامانه آن برای انتخاب رشته استفاده کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق باطنی با حضور در استودیو شبکه خبر، با تشریح مهم‌ترین دستاورد‌های این برنامه گفت: «برو پی کارت» با هدف پاسخ‌گویی به نیاز واقعی نوجوانان در زمینه مشاوره، هدایت تحصیلی، انتخاب رشته و ترسیم مسیر شغلی راه‌اندازی شده و طی پنج سال گذشته روندی رو به رشد داشته است.

وی افزود: سال گذشته ۱۰ درصد داوطلبان کنکور از مسیر این برنامه برای انتخاب رشته اقدام کردند، اما این رقم امسال به ۲۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد دو برابری استقبال مخاطبان است.

باطنی با اشاره به تداوم فعالیت این برنامه گفت: «برو پی کارت» علاوه بر انتخاب رشته کنکور، در حوزه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم به دهم و همچنین مشاوره تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم فعالیت خواهد کرد. این برنامه از دو هفته دیگر، چهارشنبه‌شب‌ها به آنتن شبکه امید بازمی‌گردد و در کنار برنامه‌های تلویزیونی، فعالیت‌های میدانی و تعامل با دانش‌آموزان را نیز دنبال می‌کند.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما در بخش دیگری از اجرای پویش «تازه‌نفس» به مناسبت هفته نوجوان خبر داد و گفت: این پویش با مشارکت مجموعه‌های فعال در حوزه نوجوان طراحی شده و هدف آن فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی نوجوانان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است. واگذاری بخشی از تجمعات شبانه و برنامه‌های فرهنگی به نوجوانان از جمله اقدامات این پویش است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه تولیدات پویانمایی سازمان صداوسیما گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پویانمایی کشور در سازمان صداوسیما تولید می‌شود و مرکز پویانمایی صبا سال گذشته نزدیک به ۳۱۲ ساعت پویانمایی تولید کرده است.

باطنی با اشاره به برخی آثار شاخص این حوزه از جمله «پهلوانان»، «شکرستان»، «کشتی‌گیران»، «جوانمردان»، «ببعی» و «ماجرا‌های نوید» افزود: برخی از این تولیدات توانسته‌اند مخاطبان قابل توجهی جذب کنند و به‌تدریج زمینه حضور شخصیت‌های آنها در محصولات جانبی و زندگی روزمره کودکان را فراهم آورند.

وی با استناد به آخرین نظرسنجی تابستان مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، میزان مخاطب شبکه کودک را ۶۵ درصد اعلام کرد و گفت: برنامه‌هایی مانند «کارآگاهان کوچک» با ۴۳ درصد، «محفل ستاره‌ها» با ۴۴ درصد، «ماجرا‌های نوید» با ۴۸ درصد و پویانمایی «ببعی» با ۵۳ درصد مخاطب از جمله تولیدات پرمخاطب این شبکه بوده‌اند.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما همچنین از مشارکت ۵۰۰ هزار کودک و نوجوان در پویش حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم خبر داد و افزود: این طرح با استفاده از ظرفیت برنامه «محفل ستاره‌ها» و یک اپلیکیشن اختصاصی اجرا شده و بیش از ۱۰ هزار نفر از شرکت‌کنندگان موفق به تکمیل فرایند حفظ جزء ۳۰ شده‌اند.

باطنی به برنامه‌های این مرکز برای ورود شخصیت‌های تلویزیونی به سینما اشاره کرد و گفت: چندین طرح سینمایی در دست تولید و توسعه قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به پویانمایی های «راز برکه»، «دشت پرماجرا»، «بازمانده ۲»، «ماجرا‌های نوید» و «پهلوانان» اشاره کرد. همچنین پروژه سینمایی «کرم کتاب» نیز در مرحله پیشبرد فیلمنامه قرار دارد.

وی توسعه بازی‌های رایانه‌ای را از دیگر برنامه‌های مرکز کودک و نوجوان دانست و افزود: بازی رایانه‌ای «ببعی» با محوریت شبیه‌سازی یک شخصیت حیوانی و متناسب با گروه سنی خردسال در دست تولید است و قرار است نسخه اولیه آن تا پایان سال وارد بازار شود. همچنین بازی رایانه‌ای «کشتی‌گیران» با همکاری مجموعه اوج و همراهی فدراسیون کشتی در حال تولید است.

باطنی با اشاره به توسعه محصولات جانبی شخصیت‌های تلویزیونی گفت: تولید نوشت‌افزار، کتاب، عروسک و دیگر محصولات فرهنگی با محوریت شخصیت‌های محبوب کودک و نوجوان در دستور کار قرار دارد.

وی از فعالیت‌های باشگاه امید برای شناسایی و پرورش استعداد‌های رسانه‌ای نوجوانان و جوانان سراسر کشور خبر داد و گفت: برنامه‌هایی مانند «مجرینو» مسیر ورود مجریان جوان به سازمان صداوسیما را فراهم کرده است. همچنین در حوزه هوش مصنوعی، بهینه‌سازی فرایند تولید پویانمایی و توسعه زیرساخت‌های تولید دنبال می‌شود.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما همچنین گفت: در حوزه تولیدات عروسکی، هم‌اکنون ۲۵۰ ساعت محصول با مشارکت ۵۰ برند عروسکی در دست تولید است و فراخوان دوره جدید جشنواره «عروسک‌خونه» نیز به‌زودی منتشر خواهد شد.