وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به میانه از پل تاریخی شهرچای دیدن و بر تکمیل مطالعات برای تشکیل پرونده ثبت‌جهانی، بهسازی بستر رودخانه و توسعه زیرساخت‌های گردشگری پیرامون این اثر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از پل تاریخی شهرچای میانه، بر تکمیل مطالعات و مستندات لازم برای تشکیل پرونده ثبت جهانی این اثر، حفاظت از ساختار تاریخی آن و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی گردشگران و مردم منطقه تأکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین به ضرورت سامان‌دهی بستر رودخانه با هدف ایجاد چشم‌اندازی مناسب برای گردشگران و پیگیری نورپردازی پل از طریق تفاهم بین‌دستگاهی اشاره کرد.

او همچنین توسعه تاسیسات گردشگری، ایجاد واحد‌های پذیرایی و تفریحی و تکمیل زیرساخت‌های پیرامونی را از جمله اقداماتی عنوان کرد که می‌تواند با رونق‌بخشیدن به محدوده پل، زمینه جذب گردشگر را فراهم کند.

پل شهرچای که با نام پل راه‌آهن نیز شناخته می‌شود، در مسیر رودخانه شهرچای و در محدوده تازه‌کند پایین میانه قرار دارد و با شماره ۸۷۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این سازه تاریخی ۲۳ چشمه با طاق‌های جناغی داشته و طول آن با احتساب دنباله پل به حدود ۲۶۰ متر می‌رسد.

اگرچه تاریخ ساخت اولیه آن به‌طور دقیق مشخص نیست، شواهد تاریخی از قدمت بنا حکایت دارد و کتیبه سنگی موجود بر پیشانی یکی از طاق‌ها، از مرمت پل در دوره ولایتعهدی عباس‌میرزا به دستور فتحعلی‌شاه قاجار خبر می‌دهد. دو طاق غربی پل نیز در جریان درگیری‌های تاریخی تخریب شده‌اند. فضا‌های تعبیه‌شده در پایه‌ها، از ویژگی‌های معماری این پل به شمار می‌روند و در برنامه‌های حفاظت و سامان‌دهی آن، توجه به ساختار تاریخی و ظرفیت گردشگری مجموعه اهمیت دارد.

کلنگ‌زنی بخش اقامتی مجتمع پذیرایی میانه

در ادامه برنامه‌های وزیر میراث‌فرهنگی در شهرستان میانه، آیین کلنگ‌زنی بخش اقامتی یک مجتمع پذیرایی نیز با حضور صالحی‌امیری انجام شد. این مجموعه که بخش‌های نخست آن در حال بهره‌برداری است، شامل فضا‌های پذیرایی و تالار بوده و با آغاز عملیات بخش اقامتی، ظرفیت ارائه خدمات به گردشگران و مسافران را تکمیل خواهد کرد.