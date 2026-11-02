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فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از کشف ۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیدامین موسوی فرمانده انتظامی ساوجبلاغ گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در هشتگرد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از بررسی موضوع و انجام تحقیقات میدانی، با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از آنجا ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.
فرمانده انتظامی ساوجبلاغ با اشاره به دستگیری یک نفر در این پرونده تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.