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رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین اظهار کرد: اربعین ظرفیت تبدیلشدن به یکی از مهمترین ساختارهای اجتماعی و تمدنی برای مواجهه با مسائل کلان جوامع اسلامی و حتی مسائل فراملی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش «اربعین و رسالت دانشگاه تراز در تحقق تمدن نوین اسلامی» با معرفی طرح سفیرات الحسین علیه السلام با حضور بیش از یکصد نفر از استادان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
حجت الاسلام حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، در این همایش طی سخنانی گفت: دانشگاه تراز اسلامی باید از مرحله مشاهده و توصیف اربعین عبور کند و با نظریهپردازی، مدلسازی و تربیت نیروی انسانی، ظرفیتهای این حرکت را در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی به کار گیرد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، ضمن تبیین ظرفیتهای تمدنی پیادهروی اربعین، بر ضرورت ورود جدی دانشگاهها به عرصه مطالعات عمیق، نظریهپردازی و الگوسازی از این حرکت عظیم اجتماعی تأکید کرد و طرح بینالمللی «سفیرات الحسین (ع)» را معرفی کرد.
احمدی با تأکید بر اینکه اربعین را نباید صرفاً در چارچوب یک مناسک زیارتی یا رویدادی مقطعی تحلیل کرد، اظهار کرد: اربعین ظرفیت تبدیلشدن به یکی از مهمترین ساختارهای اجتماعی و تمدنی برای مواجهه با مسائل کلان جوامع اسلامی و حتی مسائل فراملی را دارد؛ چراکه بسیاری از مسائل امروز بشر از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و حل آنها نیازمند شکلگیری ساختارها و نهادهای تمدنی است.
وی افزود: اربعین میتواند زمینهساز و پیشران تمدن نوین اسلامی باشد؛ تمدنی که به معنای بازگشت صرف به الگوهای تاریخی گذشته نیست، بلکه باید متناسب با اقتضائات جدید جهان و نیازهای امروز جوامع انسانی، در عرصههایی همچون فناوری، منابع انسانی، مسائل اجتماعی و فرهنگی پاسخگو باشد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، یکی از ویژگیهای مهم این حرکت را شکلگیری اجتماعی متنوع از نظر فرهنگی، ملیتی و جغرافیایی با وجود هدف و انگیزه مشترک دانست و گفت: در اجتماع اربعین، انسانهایی با تفاوتهای گسترده فرهنگی و اجتماعی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و تجربهای متفاوت از زندگی جمعی و مدنیت را رقم میزنند.
وی خاطرنشان کرد: نظم حاکم بر این اجتماع، برخاسته از اجبار و الزام حکومتی نیست، بلکه نظمی ایمانی و مبتنی بر باورهای مشترک است. مردم با انگیزه و اعتقاد شخصی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و همین ویژگی، اربعین را به پدیدهای ارزشمند برای مطالعات جامعهشناختی و تمدنی تبدیل میکند.
احمدی، شکلگیری تمدن خدمت را از دیگر ویژگیهای برجسته اربعین برشمرد و تصریح کرد: در این حرکت، رقابت بر سر منافع مادی و کسب سود جای خود را به رقابت در خدمترسانی میدهد. افراد بدون توجه به ملیت، زبان، فرهنگ و مذهب زائران به آنان خدمت میکنند و گاه خادمان بدون آنکه هویت دریافتکننده خدمت را بدانند، تمام توان خود را برای خدمت به او به کار میگیرند.
وی افزود: نظم ایمانی و فرهنگ خدمت از ظرفیتهای مهم تمدنی اربعین است که باید از منظر رشتههای مختلف علمی همچون جامعهشناسی، مردمشناسی، روانشناسی اجتماعی و زیباییشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با تأکید بر رسالت دانشگاهها در این عرصه، اظهار کرد: دانشگاه نباید صرفاً مشاهدهگر حرکت اربعین باشد، بلکه باید با انجام پژوهشهای عمیق، ابعاد ناشناخته آن را شناسایی و برای بهرهگیری از ظرفیتهای این حرکت در جامعه، نظریهپردازی و مدلسازی کند.
وی با اشاره به فعالیتهای علمی انجامشده در حوزه اربعین گفت: به برکت انقلاب اسلامی و حضور دانشگاهیان، بهویژه در دانشگاه امام صادق (ع)، فعالیتهای ارزشمندی در عرصه فرهنگی و پژوهشی اربعین انجام شده و صدها پایاننامه دانشگاهی با موضوع اربعین تدوین شده است؛ با این حال، این اقدامات کافی نیست و باید وارد مرحله جدیدی از مطالعات عمیق، کاربردی و طراحی الگوهای قابل اجرا شویم.
احمدی ادامه داد: برای استمرار و ماندگاری دستاوردهای حرکت اربعین، باید تجربههای میدانی آن در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردمشناختی به مدلهای علمی و کاربردی تبدیل شود. دانشگاهها و مراکز علمی در این زمینه مسئولیتی اساسی بر عهده دارند.
وی تربیت نیروی انسانی را از دیگر مأموریتهای مهم دانشگاه در مسیر تمدنسازی دانست و افزود: تحقق الگوهای تمدنی نیازمند انسانهای فرهیخته، توانمند و آشنا با ارزشها و مبانی این حرکت است؛ بنابراین دانشگاه تراز اسلامی علاوه بر تولید دانش و طراحی الگوهای تمدنی، باید در تربیت چنین نیروهایی نیز نقشآفرینی کند.
احمدی با اشاره به تجلی عینی ارزشهای اخلاقی و انسانی در جریان پیادهروی اربعین خاطرنشان کرد: مفاهیمی همچون ایثار، گذشت، دیگردوستی، انساندوستی، تکریم انسان و کرامت انسانی در این حرکت از سطح نظریه فراتر رفته و در رفتارهای اجتماعی مردم نمود پیدا میکند.
وی عدالت در توزیع امکانات و محبت و رحمت به دیگران را از جلوههای مهم فرهنگ اربعین برشمرد و گفت: میزبانان و خادمان بدون توجه به ملیت، جنسیت، سن، زبان و پیشینه فرهنگی زائران به آنان خدمت میکنند. در این فضا، عدالت در توزیع غذا و امکانات و همچنین احترام و محبت به انسانها، به الگویی عملی از عدالت اجتماعی تبدیل میشود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین تأکید کرد: این ارزشها نباید صرفاً به ایام اربعین محدود بمانند، بلکه باید به سیاستهای عمومی جامعه، نظام قانونگذاری، الگوهای حکمرانی و برنامههای فرهنگی و اجتماعی راه پیدا کنند.
وی افزود: مدارس، حوزههای علمیه و دانشگاهها میتوانند متناسب با ظرفیتهای خود، الگوهای برگرفته از فرهنگ اربعین را طراحی و اجرا کنند تا ارزشهای این حرکت بزرگ به بخشی از زندگی روزمره جامعه تبدیل شود.
احمدی با تأکید بر اینکه تمدنسازی فرآیندی تدریجی و بلندمدت است، اظهار کرد: تمدن در یک روز و یک سال شکل نمیگیرد، اما با طراحی الگوهای کاربردی و استانداردسازی در حوزههای مختلف حکمرانی میتوان زمینه تحقق آن را فراهم کرد.
وی یکی از مهمترین الگوهای قابل استخراج از فرهنگ اربعین را الگوی خدمت دانست و گفت: باید در تربیت نیروی انسانی، بهجای رقابت بر سر قدرت و منافع شخصی، رقابت بر سر خدمت به مردم و رفع نیازهای آنان شکل بگیرد.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، دانشگاهها را حلقه اتصال میان مراکز مطالعاتی، نیروی انسانی متخصص و عرصه سیاستگذاری و مدیریت جامعه دانست و افزود: دانشگاهها با برخورداری از رشتههای علمی متنوع و ظرفیت استادان و پژوهشگران میتوانند ارزشها و فضایل متجلی در اربعین را به الگوهای اجرایی در حوزه سیاست عمومی، قانونگذاری، مدیریت اجتماعی و حکمرانی تمدنی تبدیل کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیق مطالعات علمی درباره اربعین گفت: همانگونه که رهبر شهید بر نقش اصحاب حکمت، نخبگان و استادان در تبیین معنا و مضمون این حرکت بزرگ تأکید داشتند، امروز نیز حضور جدیتر اندیشمندان و دانشگاهیان برای شناخت ابعاد ناشناخته اربعین و ارائه نظریهها و مدلهای کاربردی ضروری است.
دکتر احمدی ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) و دیگر مراکز علمی، ظرفیت دانشگاهها بیش از گذشته در مسیر شناخت، تبیین و تعمیق ابعاد تمدنی اربعین به کار گرفته شود و دستاوردهای این حرکت در عرصههای مختلف جامعه نمود عملی پیدا کند.
در بخش دیگری از این همایش، طرح بینالمللی «سفیرات الحسین (ع)» با رویکرد فرهنگی و بینالمللی معرفی شد؛ طرحی که با هدف گسترش معارف حسینی و بهرهگیری از ظرفیت بانوان در عرصه تبلیغ و تبیین معارف اهلبیت (ع) فعالیت میکند.
همچنین سه تن از استادان و فعالان این طرح، مقالات علمی خود را به زبانهای فرانسه، انگلیسی و عربی ارائه کردند و به تبیین ابعاد مختلف موضوعات مرتبط با اربعین و رسالت دانشگاه در تحقق تمدن نوین اسلامی پرداختند.
در پایان این همایش، از استادان و فعالان طرح بینالمللی سفیرات الحسین (ع) در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و همچنین اعضای ستاد اجرایی کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، به پاس تلاشها و فعالیتهای آنان در اجرای این طرح فرهنگی تجلیل شد.