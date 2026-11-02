به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این اطلاعیه از همه مرغداران، گلخانه‌داران و مدیران واحد‌های تولیدی بخش کشاورزی خراسان رضوی خواسته شده است با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر احتمال سردی هوا و افت فشار و قطعی گاز در روز‌های آتی، و برای جلوگیری از هرگونه خسارت به چرخه تولید و تامین مواد غذایی، نسبت به تامین و ذخیره‌سازی سوخت دوم، حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت آینده و راه‌اندازی سامانه‌های حرارتی جایگزین اقدام کنند.