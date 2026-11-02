به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، کاروان راهیان نور دانش‌آموزی دختر شهرستان بروجن در قالب سه دستگاه اتوبوس به مدت پنج روز از مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، چذابه، دهلاویه و اروندرود بازدید خواهند کرد.

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی نسل نوجوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های آن دوران به نسل جوان، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردو است.