به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی‌فقیه در گیلان در آیین تکریم خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران فراجا در رشت با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۸۳ شهید فراجا‌ی گیلان گفت: شهدای عزیز تنها متعلق به یک خانواده نیستند، بلکه شهدای امت اسلامی‌اند که نام و یادشان تا ابد در تاریخ زنده خواهد ماند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به جایگاه مردمی فراجا افزود: یکی از افتخارات بزرگ نظام اسلامی همراهی و همدلی نیرو‌های مسلح از سرباز تا فرماندهان ارشد، با مردم است که خود را جدا از مردمنمی دانند و در کنار آحاد جامعه برای امنیت و آرامش مرز‌ها و شهر‌های کشور شبانه‌روز تلاش می‌کنند و قدردانی ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجاهدت‌های فرمانده کل انتظامی کشورمصداق بارز این امر مهم است.

وی با اشاره به شکست راهبردی استکبار جهانی در برابر جبهه مقاومت و نظام اسلامی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران با بصیرت و مقاومت در برابر تحریم ظالمانه ایستاده و عزت خود را حفظ کرده‌اند و آمریکا و ایادی‌اش با تمام توان نظامی در برابر قدرت بازدارندگی ایران اسلامی دچار هراس و عقب‌نشینی شده‌اند.

سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی گیلان نیز در این مراسم تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران را یک تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی دانست و گفت:مجموعه فراجا در طول سال و مناسبت‌های مختلف، افتخار میزبانی و دیدار با خانواده‌های شهدا را دارد که این اقدام نشان‌دهنده استمرار پیوند عمیق معنوی فرماندهان و روسای پلیس‌های تخصصی استان با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.