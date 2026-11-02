بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز حملات رژیم اشغالگر به این منطقه شمار شهدا به ۷۴ هزار و ۶۰۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۷۲ نفر افزایش یافته است.

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۶۰۹ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۶۰۹ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۱۵ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است که شامل ۱۱ شهید جدید، ۲ شهید که بر اثر جراحات جان باختند و ۲ شهیدی است که پیکرشان از زیر آوار بیرون آورده شده است. همچنین در این مدت ۳۸ نفر مجروح شده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، شمار شهدا به ۱۵۹۳ نفر، مجروحان به ۵۷۴۸ نفر و پیکر‌های بیرون آورده شده از زیر آوار به ۸۴۷ نفر رسیده است.

از آغاز تجاوز تاکنون نیز شمار شهدا به ۷۴ هزار و ۶۰۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۷۲ نفر افزایش یافته است.