شهروندخبرنگار این هفته؛ از جدولگذاری غیراصولی تا ترکیدگی لولههای آب در اراک
از اجرای غیراصولی جدولگذاری تا ترکیدگیهای مکرر لولههای آب و ناهماهنگی در اجرای پروژههای عمرانی در اراک را به روایت شهروندان مرور میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در شهروندخبرنگار این هفته به مشکلات عمرانی شهر اراک پرداخته میشود. شهروندان از اجرای غیراصولی جدولگذاری، ترکیدگیهای مکرر لولههای آب و ناهماهنگی در اجرای پروژههای عمرانی گلایه دارند. این مشکلات در گزارش شهروندخبرنگار این هفته بررسی و پیگیری میشود. روایت از شما، پیگیری با شهروندخبرنگار.