روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی هرمزگان از اعمال محدودیت‌های تردد دریایی در بنادر کیش، چارک و آفتاب خبر داد.

اعمال محدودیت‌های تردد دریایی در بنادر کیش، چارک و آفتاب

اعمال محدودیت‌های تردد دریایی در بنادر کیش، چارک و آفتاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد‌های غربی تا شمال‌غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌هایی برای تردد شناور‌ها در مسیر‌های دریایی منتهی به کیش، فردا سه‌شنبه ۱۲ آبان اعمال شد.

براساس این محدودیت، تردد شناور‌های مسافری از بنادر چارک و کیش از ساعت ۱۱ ممنوع است.

تردد شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) از بندر آفتاب از ساعت ۱۰ ممنوع و تردد شناور‌ها از بنادر چارک و کیش نیز از ساعت ۱۲ ممنوع اعلام شده است.

تردد لنج‌های صیادی و قایق‌ها نیز در محدوده بنادر چارک و کیش و آفتاب از ساعت ۸ صبح ممنوع است.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، از ساکنان و گردشگران درخواست می‌شود از انجام فعالیت‌های دریایی غیرضروری پرهیز کنند و برای پیشگیری از حوادث احتمالی، توصیه‌ها و نکات ایمنی را رعایت کنند.

ساکنان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناور‌ها با شماره‌های ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (کیش) تماس بگیرند.