به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وجیه الله ذکوری گفت: با بررسی و حسابرسی پرونده‌های یک شرکت تولیدی، مغایرت اظهارنامه مالیاتی با فعالیت و سود این شرکت محرز و این میزان فرار مالیاتی شناسایی و وصول شد.

او با اشاره به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی کسبه، اصناف و مشاغل مختلف تا پایان آبان است افزود: مودیانی که پیامک با عدد مشخص برای آنها ارسال می‌شود، مالیات آنها مقطوع است و برای پرداخت مالیات به صورت اقساطی ۵ تا ۹ ماهه باید به سامانه mytax.gov.ir مراجعه کنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان تاکید کرد: ۲ سال گذشته طرحی برای دریافت مالیات مودیان اجرایی شده که پس از مراجعه به سامانه می‌توانند طرح‌های اجرایی در حال ساخت استان را نشان دار و بر اساس علاقه و شهر مورد نظر خود طرح‌هایی را در بخش‌های پزشکی، آموزشی، عمرانی و... انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنها در همین زمینه‌ها هزینه شود.

ذکوری همچنین با اشاره به اینکه این طرح برای مودیانی که سقف درآمدی آنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۲ میلیارد تومان است اجرا می‌شود گفت: ۶۱ طرح به ارزش ۶۱۰ میلیارد تومان در استان به عنوان طرح‌های نشان دار معرفی شده‌اند.