به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطق مختلف شهرستان بویژه بخش شیبکوه توسط تیم تخریب، احتمال شنیدن صدای انفجار شدید از ساعت ۱۴ الی ۱۷ امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه وجود دارد.

شهروندان نگران نباشند.

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