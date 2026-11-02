در راستای ارتقای ایمنی خطوط ریلی و رفع موانع تردد اهالی منطقه، اداره کل راه‌آهن شمال با تکمیل عملیات احداث زیرگذر ماشین‌رو در محدوده اسدآباد بلاک پل‌سفید ـ سوادکوه، یکی از چالش‌های چندین‌ساله تردد در این منطقه را برطرف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در راستای ارتقای ایمنی خطوط ریلی و رفع موانع تردد اهالی منطقه، اداره کل راه‌آهن شمال با تکمیل عملیات احداث زیرگذر ماشین‌رو در محدوده اسدآباد (بلاک پل‌سفید ـ سوادکوه)، یکی از چالش‌های چندین‌ساله تردد در این منطقه را برطرف کرد.

اداره کل راه‌آهن شمال با هدف رفع نقاط مستعد بروز حادثه و ارتقای سطح ایمنی در خطوط ریلی، عملیات احداث این زیرگذر را با بهره‌گیری از توان فنی متخصصان خود و شرکت خدمات خط و ابنیه فنی به اجرا درآورد. این طرح که با هدف رفع مشکل دیرینه تردد اهالی روستای اسدآباد طراحی شده بود، پس از طی مراحل دقیق دریافت مجوز مسدودی خط از اداره کل سیر و حرکت، با موفقیت عملیاتی شد.

در جریان روند پیشرفت عملیات، مهرداد رضازاده، مدیرکل راه‌آهن شمال، به همراه پاریاو، فرماندار سوادکوه، از محل طرح بازدید و روند اجرایی را پیگیری کردند. حضور مسئولان در محل نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این پروژه برای منطقه و تعامل نزدیک میان نهاد‌های اجرایی و مدیریت راه‌آهن بود.

با تلاش مستمر تیم‌های اجرایی و هم‌افزایی با فرمانداری و همراهی مردم منطقه، عملیات احداث زیرگذر با موفقیت به پایان رسید. پس از اتمام کامل کار، مسیر ریلی مجدداً بازگشایی شد و تردد قطار‌ها به روال عادی خود بازگشت.

اجرای این طرح زیرساختی، نه تنها باعث کاهش مخاطرات ناشی از تردد در محدوده اسدآباد شده، بلکه گامی بلند در راستای بهبود دسترسی مردم و ارتقای استاندارد‌های ایمنی در شبکه ریلی شمال کشور محسوب می‌شود.