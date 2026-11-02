به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهره برهانی رئیس پردیس زینبیه دانشگاه فرهنگیان ورامین (پیشوا) اعلام کرد که فرآیند ارزیابی شایستگی‌های معلمی متقاضیان پذیرش دانشجومعلم در این پردیس همچنان با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نیمی از ارزشیابی‌ها با موفقیت انجام شده و مابقی در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: پردیس زینبیه ورامین به عنوان بزرگترین کانون ارزشیابی شایستگی‌های معلمی در استان تهران، مسئولیت ارزشیابی ۱۱۰۰ متقاضی را بر عهده دارد.

رئیس پردیس زینبیه افزود: این فرآیند ارزشیابی، ۲۵ درصد از امتیاز نهایی داوطلبان را شامل می‌شود. نتایج نهایی پذیرش، از ترکیب امتیاز این مرحله در کنار نمرات سوابق تحصیلی، رتبه کنکور و گزینش عمومی تعیین خواهد شد.