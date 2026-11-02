رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اعلام کرد: به منظور جبران خسارت وارد شده به تعاونی‌های صیادی بانوان، بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یابد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ سمیه رفیعی پس از نشست امروز فراکسیون محیط زیست با حضور اعضای کمیسیون‌های کشاورزی و عمران، از پیگیری موضوع جبران خسارت تعاونی‌های صیادی بانوان خبر داد و تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد ۴۰ درصد خسارت قایق‌های صیادی نیز با اولویت شناور‌های کوچک و قایق‌های تعاونی‌های بانوان به‌صورت بلاعوض پرداخت شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه در این نشست جمعی از صیادان، نمایندگانی از معاونت محرومیت‌زدایی ریاست جمهوری، رئیس سازمان شیلات ایران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، افزود: در جنگ افروزی امریک، دستکم ۱۷ فروند از شناور‌های تعاونی‌های صیادی بانوان مورد اصابت قرار گرفت و با گذشت چند ماه از این حادثه، بازسازی شناور‌ها و جبران خسارت تجهیزات و ابزار‌هایی که اصلی‌ترین وسیله امرار معاش این بانوان محسوب می‌شود، انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه سایر صیادان منطقه نیز خسارت‌های سنگینی متحمل شده‌اند، تصریح کرد: بانوان صیاد به حمایت و توجه ویژه نیاز دارند و با توجه به ضرورت حمایت فوری از تعاونی‌های صیادی بانوان، مقرر شد معاونت محرومیت‌زدایی ریاست جمهوری مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های واردشده اختصاص دهد.

رفیعی ادامه داد: بر اساس توافق انجام‌شده، این اعتبار با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان و به‌صورت مستقیم در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد تا روند حمایت و جبران خسارت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود، این منابع برای تامین و احداث امکانات مورد نیاز زنجیره صید، از جمله یخ‌ساز‌ها و سایر تجهیزات ضروری، هزینه خواهد شد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به مصوبه دیگر این نشست درباره جبران خسارت شناور‌های صیادی، یادآور شد: مقرر شد با حضور سازمان برنامه و بودجه در ستاد نوسازی و بازسازی جنگ، موضوع جبران خسارت قایق‌های صیادی پیگیری شود و در این زمینه، شناور‌های کوچک و قایق‌های متعلق به تعاونی‌های بانوان در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: طبق این مصوبه، ۴۰ درصد خسارت‌های واردشده به قایق‌های صیادی به‌صورت بلاعوض پرداخت خواهد شد تا بخشی از آسیب‌های واردشده به فعالیت و معیشت صیادان جبران شود.