به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، خدابخشی گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان در ساعات تاریکی شب و کاهش احتمال وقوع تصادفات، طرح روشنایی در دو نقطه از محور‌های مواصلاتی شهرستان فارسان اجرا شده است.

خدابخشی افزود: در این طرح از چراغ‌های نسل جدید LED از برند‌های معتبر و باکیفیت داخلی استفاده شده است.