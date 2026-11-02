رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان لردگان از اجرای عملیات ریزش‌برداری، شانه‌سازی، ایجاد هره خاکی، پاکسازی و ایمن‌سازی ۲۰ کیلومتر از محور منج - بارز طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، جلیل‌پور افزود:بهبود شرایط عبور و مرور، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و پیشگیری از مخاطرات احتمالی در محور منج - بارز از اهداف انجام این طرح است.

وی افزود: عملیات نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها با هدف صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد کاربران در دستور کار قرار دارد.