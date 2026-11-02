مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم با اشاره به وقوع فرونشست در دشت‌های قم-جعفریه و قم-کهک، بر لزوم نصب کنتور هوشمند و مدیریت برداشت‌ها برای جلوگیری از تخلیه کامل آبخوان‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در حاشیه جلسه کمیته سازگاری با کم‌آبی استان اظهار کرد: سند سازگاری با کم‌آبی با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، محیط زیست و شهرداری‌ها در استان قم با جدیت در حال اجرا است.

محمد احمدی جبلی، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی، گفت: کشور طی سه دهه اخیر با کاهش شدید مخازن زیرزمینی مواجه بوده و سهم استان قم از این کمبود، حدود دو میلیارد مترمکعب است. برداشت‌های بیش از ظرفیت باعث شده تا حجم قابل توجهی از ذخایر تجدیدناپذیر استان تخلیه شود که پیامد‌های نگران‌کننده‌ای همچون فرونشست زمین را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به پدیده فرونشست در استان افزود: دشت‌های قم-جعفریه و قم-کهک از جمله مناطقی هستند که با فرونشست مواجه‌اند و وقوع این پدیده در دشت قم-کهک نیز توسط سازمان نقشه‌برداری کشور تأیید شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تخلیه کامل آبخوان‌ها و در نتیجه تخلیه و غیرقابل سکونت شدن بخشی از سرزمین استان شود.

محمد احمدی جبلی با اشاره به مصوبات جلسه امروز کمیته سازگاری، بر ضرورت سرعت بخشیدن به نصب کنتور‌های هوشمند حجمی تأکید کرد و گفت: نصب کنتور بر روی چاه‌های کشاورزی، چاه‌های شهرداری و صنایع، کلید اصلی شفاف‌سازی میزان برداشت از منابع زیرزمینی است.

وی افزود: در بخش کشاورزی تاکنون حدود ۵۰ درصد از چاه‌های عمده مجهز به کنتور شده‌اند و در بخش شهرداری نیز روند تجهیز ۳۰ حلقه چاه باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم همچنین با تأکید بر نقش جهاد کشاورزی، خواستار نظارت دقیق بر احداث استخر‌های ذخیره آب در منطقه کهک شد و تأکید کرد که باید از برداشت و مصرف نابجای آب‌های دارای حقابه زیست‌محیطی جلوگیری شود.

محمد احمدی جبلی، در پایان خاطرنشان کرد: استان قم در زمره استان‌های دارای شرایط بحرانی آب در کشور قرار دارد و تمامی دستگاه‌های مسئول باید برای مدیریت بحران و اجرای تکالیف خود در سند سازگاری، با عزم جدی‌تر اقدام کنند.



