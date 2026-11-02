تیم منتخب توکی‌ما استان چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور بخش آقایان با کسب ۱۱ مدال شامل ۴ طلا، ۴ نقره و ۳ برنز، افتخارآفرینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیأت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان گفت: در این مسابقات غلامرضا حسین‌پور، رضا داراب‌زاده، حمید حسین‌پور و علی حسین‌پور موفق به کسب نشان طلا شدند.

کامکار افزود: همچنین محمد خالدی، ابراهیم حسین‌پور، علیرضا اندرشکر و محمدعلی حسین‌پور مدال نقره و ابوالفضل خالدی، سامان خالدی و اکبر حسین‌پور نشان برنز این رقابت‌ها را به دست آوردند.

به گفته وی این رقابت ها به میزبانی تهران برگزار شد.