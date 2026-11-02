معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر ضرورت شناسایی و معرفی زنان برجسته علمی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگستان برای الگوسازی و تقویت حضور زنان در عرصه‌های علمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر در نشست کمیسیون راهبردی زنان دانشمند فرهنگستان علوم گفت: وجود شاخص‌های علمی و داده‌های ارزشمندی که برای تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه زنان مورد نیاز است، اهمیت زیادی دارد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این داده‌ها وجود داشت و در دولت سیزدهم تجمیع و تکمیل شد. در نهایت، سالنامه آماری زنان تهیه شد که اکنون دو سال است در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سالنامه آماری زنان تصویری نسبتاً جامع از وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کند، اظهار داشت: در بخش مربوط به آزمون سراسری، آمارهایی درباره تعداد شرکت‌کنندگان و پذیرفته‌شدگان ارائه شده است که می‌تواند مبنایی برای بررسی وضعیت حضور زنان و مردان در آموزش عالی باشد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آمارهای آموزش عالی تصریح کرد: بیش از ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از نیمی از ظرفیت دانشگاه‌ها در اختیار دختران است. همچنین در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۴۳ هزار زن در رشته‌های علوم پایه و ۱۸۰ هزار زن در رشته‌های فنی و مهندسی مشغول به تحصیل بوده‌اند.

بهروزآذر با اشاره به ظرفیت علمی زنان در رشته‌های علوم پایه خاطرنشان کرد: دانشمندان برجسته‌ای در این حوزه فعالیت دارند که باید شناسایی و به جامعه علمی معرفی شوند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حضور بیشتر دختران در رشته‌های فنی و مهندسی ابراز داشت: لازم است دلایل انتخاب رشته از سوی دختران و عوامل مؤثر بر حضور آنان در این حوزه‌ها بررسی شود و برای تقویت خودباوری و مهارت‌های عملی دانشجویان دختر برنامه‌ریزی صورت گیرد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۱۰۰ زن در جایگاه استادی فعالیت داشتند. همچنین با توجه به نزدیک بودن شمار دانشجویان زن و مرد در مقطع دکتری، می‌توان انتظار داشت حضور زنان در مراتب علمی دانشگاه‌ها نیز در آینده تقویت شود.

بهروزآذر در ادامه، مشارکت اقتصادی زنان را از موضوعات مهم دانست و یادآور شد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان که پیش از کرونا حدود ۱۷ درصد بود، پس از آن به حدود ۱۴ درصد رسید. در همین زمینه، در سند ملی اشتغال بر جدی گرفتن دوره‌های کارآموزی و فراهم کردن زمینه ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار تأکید شده است.

معاون رئیس‌جمهور بر اهمیت تهیه بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز برای شناسایی وضعیت زنان و برنامه‌ریزی در جهت رفع کاستی‌ها تأکید کرد و با استقبال از همکاری فرهنگستان علوم خواستار توجه ویژه این نهاد به شناسایی زنان اثرگذار علمی، معرفی الگوهای موفق و بررسی راهکارهای تقویت حضور دختران در رشته‌های فنی و مهندسی شد.