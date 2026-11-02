علاقه‌مندان به چهارمین دوره «صباخوانی غزل‌های حافظ» با مراجعه به تارنمای رادیو صبا و انتخاب یکی از ۴۰ غزل منتخب دارای واژه «صبا» و ضبط و ارسال خوانش خود، می‌توانند در این پویش ادبی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برای شرکت در این پویش، ابتدا به تارنمای رادیو صبا به نشانی radiosaba.ir مراجعه کنید. در بخش مربوط به پویش، فهرست ۴۰ غزل منتخب حافظ به همراه نمونه صحیح خوانش آنها با صدای استاد بهروز رضوی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است تا شرکت‌کنندگان بتوانند با گوش دادن به این نمونه‌ها، با تلفظ درست واژه‌ها و شیوه خوانش غزل‌ها آشنا شوند.

پس از انتخاب غزل مورد علاقه، لازم است شرکت‌کنندگان متن شعر را چندین بار مطالعه و تمرین کنند و پس از تسلط بر شیوه صحیح خواندن، صدای خود را ضبط کنند. این کار هم با استفاده از تلفن همراه و در محیطی آرام و بدون صدای مزاحم امکان‌پذیر است و هم علاقه‌مندان می‌توانند برای ضبط اثر به استودیو مراجعه کنند.

نکته مهم در انتخاب غزل، ظرفیت محدود هر یک از ۴۰ غزل است. با توجه به استقبال احتمالی از غزل‌های شناخته‌شده‌تر، برای هر غزل ظرفیت مشخصی در نظر گرفته شده است و پس از تکمیل ظرفیت، علاقه‌مندان باید از میان غزل‌های دیگری که همچنان ظرفیت دارند، انتخاب کنند، بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از ضبط اثر، ظرفیت غزل انتخابی در تارنمای رادیو صبا بررسی شود.

شرکت‌کنندگان برای ارائه اثری باکیفیت، بهتر است پیش از ضبط، علاوه بر تمرین تلفظ صحیح واژه‌ها و توجه به وزن و آهنگ شعر، درباره معنا و مفهوم غزل نیز مطالعه کنند. انتقال درست مفهوم شعر، توجه به اختیارات شاعری و خوانشی همراه با احساس و درک شخصی از اثر، می‌تواند به جذابیت اجرای آنها بیفزاید.

در نهایت، فایل صوتی ضبط‌شده باید مطابق با راهنمای درج‌شده در تارنمای رادیو صبا بارگذاری و ارسال شود. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به بخش پویش، جزئیات و شرایط کامل ارسال آثار را مشاهده کنند.

چهارمین دوره «صباخوانی غزل‌های حافظ» فرصتی برای علاقه‌مندان شعر فارسی است تا با صدای خود در زنده نگه داشتن میراث ادبی حافظ سهیم شوند و در این هم‌خوانی جمعی، سهمی از زیبایی غزل‌های شاعر بزرگ ایران داشته باشند.