

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق و در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه ۲ تیم راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند. در این دوره تیم گل گهر سیرجان (تیم چهارم لیگ برتر ایران) به عنوان نماینده ایران معرفی شد.



برنامه مسابقات به این شرح است:

*** هفته چهارم:

** منطقه غرب:

* گروه یک:

- چهارشنبه ۱۳ آبان:

الوحده امارات - الخالدیه بحرین

- در تیم الوحده امارات محمد قربانی مدافع و مبین دهقان هافبک ایرانی عضویت دارند.

الکویت کویت - نسف قرشی ازبکستان

- در تیم الکویت علی پور دارا هافبک ایرانی عضویت دارد.

- تیم الوحده امارات با ۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های الکویت کویت با ۶، نسف قرشی ازبکستان و الخالدیه بحرین با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه دو:

- چهارشنبه ۱۳ آبان:

آرکاداغ ترکمنستان - گل گهر سیرجان ایران (ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه آرکاداغ در آرکاداغ ترکمنستان - داور: رازلان جوفری از مالزی)

- تیم گل‌گهر سیرجان ایران پیش از این برابر تیم‌های الجزیره امارات و آرکاداغ ترکمنستان به تساوی بدون گل رسید و با ۲ گل از المحرق بحرین شکست خورد.

المحرق بحرین - الجزیره امارات

- تیم الجزیره امارات با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های آرکاداغ ترکمنستان با ۴، المحرق بحرین و با ۳ و گل‌گهر سیرجان ایران با ۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه سه:

- چهارشنبه ۱۳ آبان:

الریان قطر - النهضة عمان

التعاون عربستان - الفیصلی اردن

- تیم التعاون عربستان با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های الریان قطر با ۶ و الفیصلی اردن با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم النهضة عمان با یک امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

- سه شنبه ۱۲ آبان:

ایست بنگال هند - السیب عمان

الحسین اردن - الشرطه عراق

- تیم الشرطه عراق با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های الحسین اردن با ۵ و ایست بنگال هند با ۲ امتیاز دوم و سوم هستند و السیب عمان با یک امتیاز چهارم است.

** منطقه شرق:

* گروه پنج:

- چهارشنبه ۱۳ آبان:

ملبورن ویکتوری استرالیا - پرسیب باندونگ اندونزی

اف سی سئول کره جنوبی - دِکنگ ویِتل ویتنام

- تیم پرسیب باندونگ اندونزی با ۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های ملبورن ویکتوری استرالیا با ۴ و اف سی سئول کره جنوبی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم دِکنگ ویِتل ویتنام با یک امتیاز چهارم است.

* گروه شش:

- پنج شنبه ۱۴ آبان:

لاین سیتی سیلرز سنگاپور - آدلاید یونایتد استرالیا

پاتوم یونایتد تایلند - تای پو هنگ کنگ

- تیم لاین سیتی سیلرز سنگاپور با ۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های آدلاید یونایتد استرالیا با ۶ و پاتوم یونایتد تایلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم تای پو هنگ کنگ بدون امتیاز چهارم است.

* گروه هفت:

- پنج شنبه ۱۴ آبان:

ماچیدا زلویا ژاپن - شانگهای شن هوآ چین

سوآی رینگ کامبوج - تمپینس راورز سنگاپور

- تیم‌های ماچیدا زلویا ژاپن با ۹، سوآی رینگ کامبوج و شانگهای شن هوآ چین با ۴ امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم تمپینس راورز سنگاپور بدون امتیاز چهارم است.

* گروه هشت:

- پنج شنبه ۷ آبان:

کیچی هنگ کنگ - پنوم پن کراون کامبوج

کوچینگ سیتی مالزی - گانگ وون کره جنوبی

- تیم پنوم پن کراون کامبوج با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های گانگ وون کره جنوبی با ۴، کیچی هنگ کنگ با ۲ و کوچینگ سیتی مالزی با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.