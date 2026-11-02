بسته خبری بهارستان شمال در این هفته، با رصد دقیق اقدامات ۱۲ نماینده مناطق ۹ گانه استان مازندران، خبر‌هایی نویدبخش از پیشرفت‌های زیرساختی، بهداشتی و شهری را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بسته خبری بهارستان شمال در این هفته، با رصد دقیق اقدامات ۱۲ نماینده مناطق ۹ گانه استان مازندران، خبر‌هایی نویدبخش از پیشرفت‌های زیرساختی، بهداشتی و شهری را روایت می‌کند. از ساری و بابل تا آمل و بهشهر، تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در مجلس شورای اسلامی جاری است.

بابایی‌کارنامی نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی از تأمین بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ خبر داد و تأکید کرد که فاز تکمیلی پروژه فاضلاب شهر ساری به‌زودی نهایی و به بهره‌برداری می‌رسد.

باقرزاده شهرستان‌های بابلسر و فریدونکناردر مجلس شورای اسلامی از پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت بزرگ‌ترین پایگاه امداد و نجات کشوری هلال احمر در بابلسر خبر داد؛ مجموعه‌ای ۹ طبقه که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

پولادی نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که پس از ۱۴ سال پیگیری مستمر، سرانجام طرح هادی شهری شهر هچپرود به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

حاجی‌پورنماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از مراحل پایانی ساخت و تجهیز یکی از مدرن‌ترین مراکز جراحی زنان و زایمان در شمال کشور در شهرستان آمل خبر داد.

احمد فاطمی مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های گسترده در کمیسیون تلفیق برای افزایش اعتبارات جاری و عمرانی استان مازندران خبر داد.

علی کشوری نماینده مردم شهرستان‌های سیمرغ، قائمشهر، جویبار، سواد کوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که موضوع حساس رفع تداخلات اراضی در شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی در حال حاضر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی و پیگیری است.

شریعتی نماینده مردم شهرستان‌های بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی خبر داد که سومین مجتمع آب‌رسانی شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه تا پایان ماه آبان به بهره‌برداری می‌رسد.