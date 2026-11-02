به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری استان اصفهان گفت: پلاک استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و خوزستان به ترتیب با ۱۴، ۶، ۶، ۵ و ۳ درصد بیشترین بیشترین سهم تردد غیر بومی را در استان اصفهان داشته‌اند.

مریم تاکی، افزود: با توجه به جمع‌بندی اطلاعات تردد ثبت شده در مهر سال جاری به‌وسیله سامانه‌های پلاک خوانی و تردد شماری برخط در محور‌های مواصلاتی استان، متوسط تردد ساعتی به ۳هزار و ۲۱۹ خودرو در ساعت رسیده است که درمقایسه زمان مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: ساعت اوج تردد روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ تا ۱۸ با تعداد یک هزار و ۱۷۱ تردد در ساعت گزارش شده است. همچنین سرعت متوسط در محور‌های استان در مهرماه سال جاری ۸۴.۹۶ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است که درمقایسه با مدت مشابه ماه قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است.

تاکی تاکید کرد: بیشترین تردد به ترتیب در محور‌های پنج شهرستان اصفهان، لنجان، شاهین شهر و میمه، مبارکه، بوئین میاندشت و دهاقان به ثبت رسیده است. بیشترین متوسط سرعت نیز به ترتیب در محور‌های ۵ شهرستان دهاقان، گلپایگان، لنجان، تیران و کرون و خور و بیابانک به ثبت رسیده است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان افزود: بیشترین تردد به ترتیب در محور‌های شهرکرد - زرین شهر (باغ بهادران) (رفت و برگشت)، دلیجان - میمه (رفت و برگشت)، بروجن - مبارکه (قمشلو) (رفت و برگشت)، داران - الیگودرز (داران - بوئین میاندشت) (رفت و برگشت) و بروجن - دهاقان (رفت و برگشت) گزارش شده است.

وی درخصوص تردد ناوگان سنگین مطرح کرد: بیشترین درصد تردد به ترتیب در محور‌های خور - انارک (خور - سه راهی جندق) (رفت و برگشت)، دلیجان - میمه (رفت و برگشت)، جندق - انارک (سه راهی جندق -جندق) و ابرکوه - رامشه (رفت و برگشت)، جاده قدیم کاشان - قم (کشان - سن سن) (رفت و برگشت) ثبت شده‌است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان ادامه داد: بیشترین درصد تخلف سرعت نیز در محور‌های بروجن - دهاقان (رفت و برگشت)، جندق - انارک (سه راهی جندق - جندق) (رفت و برگشت)، خمین - گلپایگان (رفت و برگشت)، بروجن - مبارکه (قمشلو) (رفت و برگشت) و تیران - سامان (رفت و برگشت) ثبت شده است.

تاکی با بیان اینکه ۴۶ درصد از پلاک‌های مشاهده شده در استان در مهرماه مربوط به تردد پلاک‌های بومی بوده است، افزود: پلاک استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و خوزستان به ترتیب با ۱۴، ۶، ۶، ۵ و ۳ درصد بیشترین بیشترین سهم تردد غیر بومی را در استان اصفهان داشته‌اند.

وی تصریح کرد: پراکنش خودرو‌های پلاک اصفهان به ترتیب در استان‌های تهران، فارس، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، یزد، کرمان و مازندران به ترتیب ۱۳، ۱۲، ۸، ۷، ۷، ۶ و ۵ درصد است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های استان اصفهان گفت: ۴۰ درصد پلاک غیربومی در مهر سال جاری ماندگاری کمتر از یک روز در استان اصفهان داشته‌اند و سهم ماندگاری یک تا سه روز و سه تا هفت روز برای خودرو‌های غیر بومی به ترتیب هر کدام حدود ۲۳ و ۲۰ درصد بوده است.