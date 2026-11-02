

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهلمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در حالی به هفته سوم خود می‌رسد که رقابت در دو گروه مقدماتی با نتایجی غیرمنتظره، مسابقات نزدیک و اتفاقات انضباطی همراه بوده است. هشت دیدار این هفته از ساعت ۱۵ چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه آغاز خواهد شد تا تیم‌ها برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی و تثبیت موقعیتشان در آغاز فصل تلاش کنند.

در گروه نخست، مهرگان مازندران با ۶ امتیاز صدرنشین است و رازین پلیمر با چهار امتیاز در تعقیب این تیم قرار دارد. فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد مبارکه سپاهان و پاس گرگان نیز هر کدام سه امتیاز دارند و رقابت فشرده در این گروه، اهمیت دیدار‌های هفته سوم را دوچندان کرده است.

در گروه دوم نیز شهرداری ارومیه با دو پیروزی و کسب شش امتیاز در صدر جدول قرار دارد و پیکان تهران با پنج امتیاز نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده این تیم است. طبیعت اسلامشهر با سه امتیاز در رتبه بعدی قرار دارد و سایر تیم‌ها برای جبران نتایج هفته‌های گذشته به دنبال کسب امتیاز هستند.

تقابل حساس فولاد سیرجان و رازین پلیمر

یکی از دیدار‌های مهم هفته سوم که به درخواست باشگاه سیرجان و موافقت رازین پلیمر و سازمان لیگ میزبانی آن تغییر کرد، در خانه والیبال تهران برگزار می‌شود؛ جایی که رازین پلیمر میزبان فولاد سیرجان ایرانیان خواهد بود. این دیدار از ساعت ۱۸ آغاز می‌شود.

فولاد سیرجان که در هفته نخست با پیروزی سه بر صفر برابر تهران بیشه چمستان شروع خوبی در لیگ داشت، در هفته دوم استراحت اجباری ناشی از تعویق دیدارش برابر استقلال مشهد را تجربه کرد. این تیم که مدافع عنوان قهرمانی سال ۱۴۰۳ و نماینده والیبال ایران در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان است، برای بازگشت به میدان و ادامه مسیر موفقیت‌آمیز خود به دنبال کسب سه امتیاز این بازی است.

در سوی دیگر، رازین پلیمر پس از پیروزی سه بر دو برابر چادرملو اردکان در هفته نخست، در دومین مسابقه خود نیز تهران بیشه چمستان را سه بر دو شکست داد تا با چهار امتیاز در رتبه دوم جدول گروه نخست قرار گیرد. شاگردان مرتضی هداوندی که هر دو پیروزی خود را در مسابقاتی پنج‌سته به دست آورده‌اند، این بار با آزمونی دشوار و مقابل قهرمان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ لیگ برتر والیبال رو‌به‌رو هستند.

این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ فولاد سیرجان در پی تثبیت جایگاه خود در جمع مدعیان است و رازین پلیمر نیز برای ادامه روند پیروزی‌هایش و نزدیک شدن به صدر جدول تلاش می‌کند.

صدرنشین گروه نخست در چمستان به میدان می‌رود

تهران بیشه چمستان که در دو هفته ابتدایی موفق به کسب پیروزی نشده است، این هفته در سالن شهدای ایزدشهر میزبان مهرگان مازندران خواهد بود؛ تیمی که با دو پیروزی متوالی و ۶ امتیاز در صدر جدول گروه نخست قرار دارد.

مهرگان در هفته نخست با نتیجه سه بر صفر پاس گرگان را شکست داد و در هفته دوم نیز با پیروزی سه بر یک برابر چادرملو اردکان، روند موفق خود را ادامه داد. این تیم اکنون فرصت دارد با کسب سومین پیروزی متوالی، موقعیت خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کند.

در مقابل، تهران بیشه چمستان پس از شکست برابر فولاد سیرجان در هفته نخست، در هفته دوم نیز مقابل رازین پلیمر سه بر دو مغلوب شد. نماینده تازه‌وارد لیگ برتر برای خروج از شرایط فعلی به دنبال نخستین پیروزی فصل خود است، هرچند رویارویی با صدرنشین مسابقات کار آسانی نخواهد بود.

جدال سپاهان و چادرملو برای بازگشت به مسیر پیروزی

در دیگر دیدار گروه نخست، چادرملو اردکان در سالن شهید سلیمانی میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان است؛ مسابقه‌ای که برای هر دو تیم در مسیر بازگشت به جمع مدعیان اهمیت زیادی دارد.

سپاهان در هفته نخست با توجه به باخت فنی استقلال مشهد، سه امتیاز به دست آورد و در صدر جدول قرار گرفت، اما در هفته دوم در گرگان با نتیجه سه بر یک مغلوب پاس شد تا نخستین شکست خود را تجربه کند.

چادرملو اردکان نیز که در هفته نخست در یک مسابقه پنج‌سته برابر رازین پلیمر شکست خورد و یک امتیاز کسب کرد، در هفته دوم با نتیجه سه بر یک مقابل مهرگان مازندران مغلوب شد. نماینده اردکان برای ثبت نخستین پیروزی خود در فصل جاری به میدان می‌رود و سپاهان نیز در پی جبران شکست هفته گذشته است.

در شرایطی که فاصله امتیازی تیم‌های میانه جدول گروه نخست بسیار اندک است، نتیجه این مسابقه می‌تواند تغییراتی در ترتیب تیم‌ها ایجاد کند.

استقلال و پاس گرگان؛ دو تیم با شرایط متفاوت

در دیگر مسابقه این گروه، استقلال مشهد میزبان پاس گرگان خواهد بود. استقلال که در هفته نخست به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود با باخت فنی برابر فولاد مبارکه سپاهان روبه‌رو شد، دیدار هفته دومش مقابل فولاد سیرجان نیز به دلیل آماده نبودن سالن مهران مشهد به تعویق افتاد.

به این ترتیب، استقلال پس از دو هفته هنوز مسابقه‌ای در زمین برگزار نکرده و برای تغییر شرایط خود به دنبال کسب نتیجه در نخستین دیدار برگزارشده‌اش در فصل جاری خواهد بود.

پاس گرگان نیز پس از شکست سه بر صفر برابر مهرگان مازندران در هفته نخست، در هفته دوم با نتیجه سه بر یک سپاهان را شکست داد و نخستین برد خود را جشن گرفت. شاگردان عیسی سنگدوینی با سه امتیاز در جمع تیم‌های میانه جدول قرار دارند و برای ادامه روند رو به رشد خود به دنبال پیروزی خارج از خانه هستند.

شهرداری ارومیه در خانه به دنبال حفظ صدرنشینی

در گروه دوم، سالن غدیر ارومیه میزبان یکی از مهم‌ترین مسابقات هفته سوم خواهد بود؛ جایی که شهرداری ارومیه، صدرنشین گروه، به مصاف پیکان تهران می‌رود.

شهرداری ارومیه در هفته نخست با باخت فنی مس رفسنجان سه امتیاز کسب کرد و در هفته دوم نیز با پیروزی سه بر یک برابر صنعتگران امید، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. این تیم با شش امتیاز و دو پیروزی متوالی، شروع موفقی در فصل جدید داشته است.

پیکان تهران نیز که در هفته نخست مس سونگون تبریز را سه بر صفر شکست داد، در هفته دوم در دیداری نزدیک و پنج‌سته برابر طبیعت اسلامشهر به پیروزی رسید تا با پنج امتیاز در رتبه دوم گروه قرار بگیرد.

رویارویی دو تیم اول و دوم جدول، فرصتی برای شهرداری ارومیه است تا فاصله خود را با تعقیب‌کننده اصلی افزایش دهد. پیکان نیز با پیروزی در این مسابقه می‌تواند جایگاه صدرنشین را به خطر بیندازد و رقابت در بالای جدول را فشرده‌تر کند.

طبیعت اسلامشهر میزبان مس سونگون تبریز

در دیگر دیدار گروه دوم، طبیعت اسلامشهر در سالن شهید بیضایی به مصاف مس سونگون تبریز می‌رود.

طبیعت که در هفته نخست در شهرآورد تهران برابر صنعتگران امید سه بر دو به پیروزی رسید، در هفته دوم نیز نمایش نزدیکی برابر پیکان داشت، اما در نهایت با نتیجه سه بر دو شکست خورد تا با سه امتیاز در رتبه سوم گروه قرار گیرد.

مس سونگون تبریز نیز در نخستین حضور خود در لیگ برتر، هفته اول را با شکست سه بر صفر مقابل پیکان آغاز کرد. دیدار این تیم برابر شهداب یزد در هفته دوم به دلیل عدم حضور تیم یزدی برگزار نشد و تصمیم‌گیری درباره نتیجه آن به کمیته انضباطی سپرده شد.

نماینده تبریز برای کسب نخستین پیروزی خود در لیگ برتر به میدان می‌رود و طبیعت نیز در پی جبران شکست هفته گذشته و افزایش امتیازاتش خواهد بود.

شهداب یزد و مس رفسنجان؛ فرصت جبران در یزد

در دیگر دیدار گروه دوم، شهداب یزد در سالن اختصاصی خود میزبان مس رفسنجان خواهد بود؛ مسابقه‌ای که هر دو تیم با هدف بهبود شرایطشان در جدول به آن نگاه می‌کنند.

شهداب یزد که دیدار هفته نخست خود را برگزار نکرد و مسابقه هفته دومش برابر مس سونگون نیز به دلیل عدم حضور این تیم در زمین برگزار نشد، هنوز در شرایطی قرار دارد که وضعیت امتیازی آن به تعیین تکلیف مسابقات برگزار نشده وابسته است.

مس رفسنجان نیز در هفته نخست به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود با باخت فنی برابر شهرداری ارومیه مواجه شد و مسابقه هفته دوم این تیم مقابل شهروند قزوین به تعویق افتاد. بنابراین، دیدار برابر شهداب فرصتی برای مس رفسنجان خواهد بود تا شرایط خود را در رقابت‌ها تغییر دهد.

با توجه به اتفاقات دو هفته نخست، نتیجه این مسابقه و تعیین تکلیف دیدار‌های برگزارنشده می‌تواند بر وضعیت جدول گروه دوم اثرگذار باشد.

صنعتگران امید در خانه به دنبال دومین برد

صنعتگران امید در نخستین دیدار این هفته که از ساعت ۱۵ آغاز می‌شود و در خانه والیبال تهران میزبان تیم شهروند قزوین خواهد بود. صنعتگران که فصل را با شکست سه بر دو مقابل طبیعت اسلامشهر آغاز کرد، در هفته دوم نیز برابر شهرداری ارومیه سه بر یک شکست خورد و اکنون با یک امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارد.

این تیم برای بازگشت به مسیر پیروزی و بهبود جایگاه خود به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد. در سوی دیگر، شهروند قزوین نیز به دنبال ثبت نتیجه‌ای مطلوب در ادامه رقابت‌های فصل جاری خواهد بود.

برنامه کامل هفته سوم لیگ برتر والیبال مردان

هفته سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه با هشت دیدار در دو گروه مقدماتی به شکل زیر برگزار می‌شود:

گروه اول

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸

رازین پلیمر – فولاد سیرجان ایرانیان

مشهد، سالن شهید رئیسی، ساعت ۱۶

استقلال – پاس گرگان

چمستان، سالن شهدای ایزدشهر، ساعت ۱۶

تهران بیشه چمستان – مهرگان مازندران

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – فولاد مبارکه سپاهان

گروه دوم

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – مس رفسنجان

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – مس سونگون تبریز

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵

صنعتگران امید – شهروند قزوین

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – پیکان تهران