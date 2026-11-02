به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل امور مالیاتی استان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما اظهار کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سومین سال متوالی با هدف شفاف‌سازی محل مصرف مالیات و فراهم کردن امکان انتخاب طرح های توسعه‌ای توسط مؤدیان اجرا می‌شود.

وی افزود: امسال در استان قم ۲۱ طرح برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده که شامل ۱۳ طرح ملی و ۸ طرح استانی است و مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این طرح ها به بیش از ۷۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم با بیان اینکه مؤدیان مشمول تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند، گفت: در میان طرح های انتخاب‌شده، طرح‌هایی در حوزه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، مدرسه‌سازی، دانشگاه قم و دانشگاه خواهران قم در اولویت قرار گرفته است.

رضایی خاطرنشان کرد: فهرست طرح های مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و برای اجرا به ادارات کل استانی ابلاغ می‌شود. وی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده با پیشخوان دولت و دانشگاه‌ها، تأکید کرد که تلاش می‌شود مؤدیان در هنگام پرداخت مالیات، نسبت به امکان انتخاب محل هزینه‌کرد خود آگاه باشند.

وی با اشاره به تحقق درآمد‌های مالیاتی استان در شش‌ماهه نخست سال گفت: استان قم میزان مالیات پیش‌بینی‌شده را محقق کرده است. او همچنین با یادآوری تجربه سال گذشته، به پروژه حمایت از بیمارستان کودکان و بیماران سرطانی در مجاورت بیمارستان شهید بهشتی قم اشاره کرد که با مشارکت مؤدیان در حال اجرا است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم در ادامه درباره حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده گفت: مؤدیانی که در حوادثی همچون آتش‌سوزی دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند بر اساس ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست خود را به اداره امور مالیاتی ارائه کنند تا پس از بررسی کارشناسی، حمایت‌های قانونی اعمال شود.

وی با اشاره به آمار اولیه افزود: در استان قم حدود ۳۵۰ واحد آسیب‌دیده شناسایی شده که کمتر از ۳۰ مورد از آنها دارای خسارت صددرصدی هستند و پس از بررسی پرونده‌ها توسط هیئت‌های مربوطه، میزان خسارت و بخشودگی‌های قانونی مشخص خواهد شد.





